चांदी की कीमत में 8,600 रुपये से ज्यादा का उछाल, सोना भी हुआ महंगा, चेक करें आज का रेट

आज सोमवार, 13 अक्टूबर 2025 को सोने के दाम में बढ़ोतरी देखने को मिली है. वहीं, चांदी का भाव भी आसमान छू रहा है. शुक्रवार 10 अक्टूबर के मुकाबले आज चांदी ने काफी लंबी छलांग मारी है. भारतीय सर्राफा बाजार में आज सोने की कीमत 1 लाख 23 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गई है. वहीं, चांदी का भाव भी बढ़ा है. आज चांदी की कीमत 1 लाख 73 हजार रुपये प्रति किलो से अधिक पहुंच गई है.

बता दें केंद्रीय सरकार द्वारा घोषित रेट शनिवार और रविवार के साथ-साथ केंद्र सरकार की छुट्टियों पर जारी नहीं होते हैं. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के मुताबिक, शुक्रवार 10 अक्टूबर की शाम को 916 शुद्धता यानी 22 कैरेट गोल्ड का रेट 111317 रुपये प्रति 10 ग्राम था जो आज, 113372 रुपये पहुंच गया है.

चांदी के दाम नहीं थम रहे

चांदी के दामों में आज काफी बढ़ोतरी दर्ज की गई है. आज चांदी की कीमत में 8 हजार 600 से ज्यादा का उछाल आया है. जहां शुक्रवार को चांदी सुबह के मुकाबले शाम को 2357 रुपये बढ़ा था, वहीं आज सुबह के समय चांदी के रेट में 8625 रुपये पहुंच गया है. चांदी की कीमत थमती नजर नहीं आ रही है.

Gold-Silver Price Today 13 October 2025 : सोना-चांदी का लेटेस्ट रेट

शुद्धता शुक्रवार शाम का रेट सोमवार

शुद्धता शुक्रवार शाम का रेट सोमवार

सुबह का रेट कितना सस्ता या महंगा सोना (प्रति 10 ग्राम) 999 (24 कैरेट) 121525 123769 ₹2,244 महंगा सोना (प्रति 10 ग्राम) 995 (23 कैरेट) 121038 123273 ₹2,235 महंगा सोना (प्रति 10 ग्राम) 916 (22 कैरेट) 111317 113372 ₹2,055 महंगा सोना (प्रति 10 ग्राम) 750 (18 कैरेट) 91144 92827 ₹1,683 महंगा सोना (प्रति 10 ग्राम) 585 (14 कैरेट) 71092 72405 ₹1,313 महंगा चांदी (प्रति 1 किलो) 999 164500 173125 ₹8,625 महंगी

शुक्रवार को क्या रहा सोना-चांदी का भाव?

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक, शुक्रवार को सोने के दामों में बढ़ोतरी देखी गई थी और चांदी के भाव भी बढ़ गए थे. IBJA के अनुसार, 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट सोने का रेट सुबह के समय 120845 रुपये था जो शाम के समय 121525 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया था.

वहीं, चांदी की कीमत भी सुबह की तुलना में शाम को बढ़ गई थी, जो सुबह 162143 से बढ़कर 164500 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई थी. बता दें IBJA की ओर से जारी कीमतों से अलग-अलग प्योरिटी के सोने के स्टैंडर्ड भाव की जानकारी मिलती है. ये सभी रेट टैक्स और मेकिंग चार्ज के पहले के हैं. बता दें कि जेवर बनवाने के लिए 22 कैरेट सोना उपयुक्त माना जाता है.

