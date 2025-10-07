सोने की रफ्तार कम होती नहीं दिख रही है. अब सोना 1 लाख 21 हजार रुपये पर पहुंच चुका है, जो गोल्‍ड का अबतक का रिकॉर्ड हाई लेवल है. लगातार छठवें दिन की दमदार तेजी के बाद सोना इस स्‍तर पर पहुंचा है. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर सोने के दाम में इतनी उछाल क्‍यों आ रही है? सोने में इतनी बड़ी तेजी की वजह सिर्फ एक देश की नीतियों में लगातार बदलाव को माना जा रहा है.

दरअसल, यह वह देश अमेरिका है, जहां अमेरिकी डॉलर में लगातार कमजोरी हो रही है, क्‍योंकि अमेरिका में शटडाउन जारी है. शटडाउन के कारण सरकारी सेवाओं प्रभावित हुई हैं. इससे ग्‍लोबल स्‍तर पर महंगाई और मंदी को लेकर सेंटीमेंट बदला है, जिस कारण गोल्‍ड के दाम में बड़ी उछाल आ रही है. इसके अलावा, फेडरल रिजर्व की इस साल अक्टूबर में होने वाली बैठक में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों ने भी पीली धातु की चमक बढ़ा दी है.

इतना ही नहीं अमेरिकी टैरिफ और लगातार विदेशी व्‍यापार नीतियों में बदलाव के कारण भी असामनता पैदा हुई है, जिस कारण गोल्‍ड की कीमत में तेजी देखने को मिली है. वहीं कुछ देशों में जियो पॉलिटकल टेंशन भी गोल्‍ड में तेजी की एक वजह है. गोल्‍ड में बढ़ती मांग भी त्‍योहारी सीजन की खरीदारी को भी दिया जा सकता है, जिससे येलो मेटल के प्रति धारणा को बल मिला है.

डॉलर इंडेक्‍स में बड़ी गिरावट

अमेरिकी डॉलर इंडेक्‍स इस साल 9.51% नीचे है, जो 2017 के बाद से करेंसी में सबसे बड़ी गिरावट है. इस साल तीन साल के उच्चतम स्तर 110.18 को छूने वाला यह इंडेक्‍स आज 98.20 पर कारोबार कर रहा था. दूसरी ओर, MCX पर सोने की कीमत इस साल 50% से ज्‍यादा चढ़ी है. आज एमसीएक्स पर सोने का भाव 1,20,900 रुपये प्रति 10 ग्राम के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया. पीली धातु 120249 रुपये के पिछले बंद भाव से 651 रुपये मजबूत हुई.

किस शहर में कितना रेट?

दिल्‍ली में 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्‍ड की कीमत ₹1,22,070 है. जबकि 22k गोल्‍ड की कीमत ₹1,12,000 है.

मुंबई में 24 कैरेट गोल्‍ड की कीमत ₹1,22,020 है और 22 कैरेट गोल्‍ड प्राइस ₹1,11,850 प्रति 10 ग्राम है.

अहमदाबाद में 24 कैरेट गोल्‍ड प्राइस आज ₹1,22,070 और 22 कैरेट गोल्‍ड प्राइस ₹1,11,900 प्रति 10 ग्राम है.

चेन्‍नई में 24 कैरेट गोल्‍ड प्राइस आज ₹1,22,180 है और 22 कैरेट गोल्‍ड प्राइस ₹1,12,000 प्रति 10 ग्राम है.

पटना में 24 कैरेट गोल्‍ड प्राइस आज ₹1,22,070 है और 22 कैरेट सोने की कीमत ₹1,11,900 प्रति 10 ग्राम है.

लखनऊ में 24 कैरेट सोने की कीमत आज ₹1,22,070 और 22 कैरेट सोने की कीमत आज ₹1,12,000 प्रति 10 ग्राम है.

