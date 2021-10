Go First ने श्रीनगर-शारजाह के बीच शुरू की ‘फर्स्ट’ डायरेक्ट फ्लाइट; इतना होगा किराया

Go First ने जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर से शारजाह के लिए अपनी सीधी उड़ान शुरू कर दी है. ऐसा करने वाली वो देश की पहली एयरलाइंस बन गई है. जानें पहले Go Air के नाम से जानी जाने वाली Go First की इस फ्लाइट का टाइम टेबल क्या होगा और कितना किराया लगेगा.

श्रीनगर-शारजाह फ्लाइट का टाइम टेबल

Go First श्रीनगर से शारजाह की डायरेक्ट फ्लाइट के लिए एयरबस ए320 नियो विमान का इस्तेमाल करेगा. उड़ान संख्या G8 1595 श्रीनगर के शेख उल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शाम छह बजे उड़ान भरेगी और रात 9 बजे शारजाह पहुंचेगी. Go First हफ्ते में 4 दिन ये उड़ान रवाना करेगी.

शुरुआत में लगेगा इतना किराया

श्रीनगर से शारजाह की फ्लाइट के लिए शुरुआत में टिकट बुक कराने वाले यात्रियों को महज 5,000 रुपये का किराया देना होगा. इसके लिए टिकट कंपनी की वेबसाइट और मोबाइल ऐप से बुक किया जा सकता है. इस फ्लाइट के शुरू होने से कश्मीर और संयुक्त अरब अमीरात के बीच व्यापार और पर्यटन को बढ़ाने में मदद मिलेगी. कंपनी का कहना है कि वो यात्री सेवाओं के साथ-साथ श्रीनगर से शारजाह के बीच कारगो सेवा भी देगी.

अमित शाह ने दिखाई हरी झंडी

श्रीनगर और शारजाह के बीच देश से पहली डायरेक्ट फ्लाइट को गृहमंत्री अमित शाह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इस मौके पर उनके साथ केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा मौजूद थे. वहीं नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शामिल हुए.

