Air India छोड़ने के लिए JRD टाटा को मिला था सरकारी फरमान, फिर इंदिरा गांधी के खत से हो गए भावुक

एअर इंडिया (Air India) की 'घर वापसी' हो गई है. टाटा संस (Tata Sons) के चेयरमैन रतन टाटा ने स्वागत करते हुए कहा कि अब हमें एअर इंडिया को फिर से खड़ा करने के लिए काफी कोशिशें करनी होंगी. रतन टाटा ने अपने संदेश में कहा कि जेआरडी टाटा के नेतृत्व में एअर इंडिया ने दुनिया भर में अपनी एक अलग पहचान बनाई थी.

रतन टाटा की मानें तो शुरुआती सालों में एअर इंडिया का जो साख और सम्मान था, टाटा ग्रुप को उसे फिर से हासिल करने का एक मौका मिला है. उन्होंन कहा कि आज अगर जेआरडी टाटा होते तो उन्हें सबसे ज्यादा खुशी होती. टाटा कंपनी ने इस सरकारी एयरलाइंस को सबसे अधिक 18,000 करोड़ रुपये की बोली लगातार खरीदी है.

इस डील के ऐलान के बाद राज्यसभा सांसद और कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक ट्वीट के जरिये दो खतों को सार्वजनिक किया है. उन्होंने इस खत के जरिये एअर इंडिया से जुड़ी पुरानी यादों को शेयर किया है. उन्होंने एक तरह से गांधी परिवार और टाटा परिवार के बीच गहरे रिश्तों को दर्शाया है.

In February 1978, JRD Tata was summarily removed by the Morarji Desai Govt as Chairman of Air India—a position he had occupied since March 1953. Here is an exchange that followed between JRD and Indira Gandhi, who was then out of power. Her letter was handwritten. pic.twitter.com/8bFSH1n6Ua