अडानी का जोरदार कमबैक...शेयरों में गिरावट पर ब्रेक, Wilmar से लेकर Port तक तूफानी तेजी

गौतम अडानी (Gautam Adani) के नेतृत्व वाले अडानी ग्रुप की लगभग सभी कंपनियों के शेयरों में जारी गिरावट पर मंगलवार को ब्रेक लग गया. Adani Wilmar से लेकर Adani Port तक सभी में तूफानी तेजी देखने को मिल रही है. अडानी एंटरप्राइजेज के शेयर ने तो शेयर बाजार (Stock Market) की शुरुआत के साथ ही जबरदस्त 20 फीसदी की छलांग लगा ही. बीते 24 जनवरी 2023 को ग्रुप को लेकर अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट (Hindenburg Report) पब्लिश होने के बाद से इन शेयरों में सुनामी देखने को मिल रही थी.

अडानी के शेयरों में इतना उछाल

सबसे पहले बात कर लेते हैं गौतम अडानी की कंपनियों के शेयरों (Adani Shares) में आई तेजी की, तो खबर लिखे जाने तक सुबह 10.05 बजे तक अडानी बिल्मर (Adani Wilmar Ltd) 4.99 फीसदी चढ़कर 398.90 रुपये पर, अडानी ग्रीन एनर्जी (Adani Green Energy Ltd) 4.72 फीसदी की उछाल के साथ 931.05 रुपये, अडानी ट्रांसमिशन (Adani Transmission Ltd) 5 फीसदी की तेजी लेकर 1,319.25 रुपये के स्तर पर ट्रेड कर रहा था.

इसके अलावा अडानी पोर्ट्स (Adani Ports and Special Economic Zone Ltd) 8.99 फीसदी उछलकर 594.50 रुपये पर, अंबुजा सीमेंट (Ambuja Cements Ltd) के शेयर 3.34 फीसदी चढ़कर 392.45 रुपये पर और एसीसी (ACC Ltd) के स्टॉक्स 3.12 फीसदी की उछाल भरकर 2,031.05 के लेवल पर कारोबार कर रहे थे. बीते कुछ दिनों में सबसे ज्यादा गिरावट झेलने वाले अडानी एंटरप्राइजेज (Adani Enterprises Ltd) के शेयरों में मार्केट खुलने के तुरंत बाद 20 फीसदी की बढ़त देखने को मिली और ये शेयर 1,887.20 रुपये के स्तर पर पहुंच गया. हालांकि, अडानी पावर (Adani Power Ltd) के शेयरों में गिरावट देखने को मिली थी, जो कारोबार बढ़ने के साथ हरे निशान पर पहुंच गया.

हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से आई थी सुनामी

बता दें अमेरिकी रिसर्च फर्म Hindenburg की रिपोर्ट पबिल्श होने के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट देखी जा रही थी. इस रिपोर्ट की वजह से अडानी ग्रुप के शेयर 66 फीसदी तक गिर गए थे. इसके साथ ही ग्रुप के मार्केट कैप में भी 117 अरब डॉलर की कमी आई थी और गौतम अडानी दुनिया के टॉप अरबपतियों की लिस्ट में चौथे पायदान से खिसकर सोमवार को 22वें नंबर पर पहुंच गए थे. इस संकट भरे दौर में मंगलवार को अडानी के शेयरों में आई जोरदार तेजी राहत देने वाली है.

अडानी ग्रुप ने किया है ये बड़ा ऐलान

यहां बता दें कि बीते 14 दिनों से सबसे बुरे हालातों से गुजर रहे Adani Group ने सोमवार को अपने गिरवी रखे शेयरों को समय पहले छुड़ाने का ऐलान किया था. इसके लिए कंपनी 9,185 करोड़ रुपये का भुगतान करने के लिए तैयार है. इस खबर का असर मंगलवार को ग्रुप की कंपनियों के शेयरों पर दिखाई दिया है. इसके अलावा एक रिपोर्ट के मुताबिक, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने अडानी ग्रीन एनर्जी (Adani Green Energy) और अडानी ट्रांसमिशन (Adani Transmission) की सर्किट लिमिट को संशोधित कर 5 फीसदी कर दिया है.