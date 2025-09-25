Multibagger Stock: 5 शेयर... सभी मल्टीबैगर, सरकार ने किया है बड़ा ऐलान, आज दिखाई देगा असर!

शेयर बाजार में बीते चार कारोबारी दिनों से गिरावट का सिलसिला जारी है, लेकिन इस बीच तमाम ऐसे शेयर भी हैं, जो मार्केट गिरने के बाद भी ग्रीन जोन में कारोबार करते नजर आए. सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन गुरुवार को भी कुछ कंपनियों के शेयर फोकस में हैं और ये सभी मल्टीबैगर स्टॉक हैं. दरअसल, बुधवार को सरकार ने इनसे जुड़े सेक्टर के लिए बड़ा ऐलान किया है. हम बात कर रहे हैं शिपबिल्डिंग सेक्टर की, जिसके डेवलपमेंट के लिए मोदी कैबिनेट की बैठक बड़े पैकेज को मंजूरी दी गई है.

शिपबिल्डिंग सेक्टर के बड़ा बजट मंजूर

सबसे पहले बताते हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व वाली कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक में इस सेक्टर के लिए क्या बड़ा ऐलान किया गया. तो सरकार ने शिपबिल्डिंग और मरीटाइम डेवलपमेंट रिफॉर्म्स पर बड़ा फैसला लेते हुए शिपबिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम पर 24,736 करोड़ रुपये, मरीटाइम डेवलपमेंट फंड पर 25,000 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करने और शिपबिल्डिंग डेवलपमेंट स्कीम पर 19,989 करोड़ रुपये खर्च करने को मंजूरी दी है.

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसे ऐतिहासिक फैसला बताते हुए कहा कि हेवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के लिए इस कदम से जहां घरेलू डिमांड में इजाफा देखने को मिलेगा, तो वहीं इस सेक्टर में रोजगार भी 6 गुना से ज्यादा बढ़ जाएंगे. सरकार के इस ऐलान के बाद गुरुवार को मार्केट खुलने पर जिन शेयरों पर फोकस रहने वाला है और इनमें तेजी की उम्मीद जताई जा रही है, उनमें 5 बड़े स्टॉक्स पर गौर करें तो...

पहला: कोचीन शिपयार्ड शेयर

Cochin Shipyard देश की सबसे बड़ी शिपबिल्डिंग और मेंटीनेंस सर्विस मुहैया कराने वाली कंपनी है. इसके शेयर पर नजर डालें, तो बीते कारोबारी दिन ये मामूली बढ़त के साथ 1898 रुपये पर क्लोज हुआ था. इसका मार्केट कैप 49,800 करोड़ रुपये है. ये मल्टीबैगर स्टॉक की लिस्ट में शामिल है और पांच साल में 1094.61 फीसदी का रिटर्न निवेशकों को दिया है. पिछले छह महीने में ये 28% के आसपास उछला है.

दूसरा: मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स शेयर

Mazagon Dock Shipbuilders लिमिटेड महाराष्ट्र के मुंबई में मझगांव स्थित एक शिपयार्ड कंपनी है, जो इंडियन नेवी के लिए युद्धपोत और सब-मरीन बनाती है. इसके अलावा ये टैंकर, कार्गो बल्क कैरियर और पैसेंजर शिप भी बनाती है. शेयर पर नजर डालें, तो 1.19 लाख करोड़ रुपये मार्केट कैप वाली इस कंपनी का शेयर बुधवार को मामूली उछाल के साथ 2945 रुपये पर क्लोज हुआ था. पिछले पांच सालों में ये भी अपने निवेशकों के लिए मल्टीबैगर शेयर बनकर उभरा है और 3,404.70% का जोरदार रिटर्न दिया है.

तीसरा: गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स शेयर

Garden Reach Shipbuilders लिमिटेड, जिसे GRSE के नाम से भी जाना जाता है, कोलकाता में स्थित एक इंडियन डिफेंस शिपयार्ड कंपनी है, जो कॉमर्शियल और नौसैनिक जहाजों का निर्माण और मेंटीनेंस करती है. इस कंपनी द्वारा तैयार किए गए जहाजों का एक्सपोर्ट भी किया जाता है. इसके शेयर की बात करें, तो बीते कारोबार दिन ये 1.59%चढ़कर 2723.50 रुपये पर बंद हुआ. इसका मार्केट कैप 31,110 करोड़ रुपये है और इस मल्टीबैगर स्टॉक ने बीते पांच साल में निवेशकों को 1471.55% का रिटर्न दिया है.

चौथा: स्वान डिफेंस एंड हैवी इंडस्ट्रीज शेयर

Swan Defence and Heavy Industries को पहले रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, रिलायंस डिफेंस एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड के नाम से जाना जाता था. ये कंपनी भी एक भारतीय जहाज निर्माण और हेवी इंडस्ट्रीज सेक्टर की कंपनी है. इसके शेयर ने बुधवार को अपर सर्किट लगाने हुए अपने 52 वीक के हाई लेवल को छू लिया और इसका भाव 577.10 रुपये पर पहुंच गया. ये 3040 करोड़ रुपये मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी है और पिछले पांच साल में इसके शेयर ने भी निवेशकों को 1222.11 फीसदी का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है.

पांचवां: शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया शेयर

Shipping Corporation Of India लिमिटेड राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों लाइनों पर सेवाएं देने वाले जहाजों का संचालन और प्रबंधन करती है. इसका शेयर कैबिनेट के फैसलों से पहले ही जोरदार तेजी के साथ भागा और 4.11 फीसदी की तेजी लेकर 232.52 रुपये पर क्लोज हुआ. 10,830 करोड़ रुपये मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली इस कंपनी के शेयर ने बीते पांच साल में निवेशकों का पैसा चार गुना से ज्यादा बढ़ा दिया है और 335.84% का रिटर्न दिया है.

