चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान- अब 17 की उम्र में कर पाएंगे Voter ID कार्ड के लिए अप्लाई

देश के युवा मतदाताओं के लिए बड़ी खबर है. अब वोटर कार्ड (Voter Card) बनवाने के लिए 18 साल का होना जरूरी नहीं है, बल्कि 17 वर्ष की उम्र में भी वोटर आईडी के लिए आवेदन कर सकेंगे. चुनाव आयोग (Election Commission of India) ने यह बड़ा ऐलान करते हुए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं.

18 की उम्र पूरा होना जरूरी नहीं

चुनाव आयोग (Election Commission) के निर्देश के मुताबिक, जिन लोगों की आयु 1 जनवरी 2023 में 18 साल पूरी हो रही है, वह भी वोटर आईडी कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं. अब ऐसा जरूरी नहीं है कि युवा जब पूरे 18 साल का हो जाए तभी आवेदन कर सकता है. मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार (Rajiv Kumar) और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे (Anoop Chandra Pandey) ने सभी राज्यों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को नए नियम और निर्देश जारी कर दिए हैं.

Youngsters above 17 years of age can now apply in advance for having their names enrolled in Voter’s list and not necessarily have to await the pre-requisite criterion of attaining the age of 18 years on 1st January of a year: ECI pic.twitter.com/DhAi7NN1Zo