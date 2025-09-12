टैरिफ ने बिगाड़ा खेल... अपने ही घर में घिरने लगे ट्रंप, नौकरियां घटीं, लोग परेशान!

अमेरिका में संकट गहराने लगा है. पिछले कुछ दिनों में आए महंगाई और बेरोजगारी के आंकड़ों ने अमेरिका की हालत को बयां किया है. अमेरिका में महंगाई बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है, तो वहीं बेरोजगारी दर में भी तगड़ी उछाल आई है. ये सभी चीजें ट्रंप के टैरिफ की वजह से हो रही हैं. एक्‍सपर्ट्स भी अनुमान लगा रहे हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो अमेरिका में मंदी जैसे हालात पैदा हो सकते हैं.

अमेरिका में महंगाई की बात करें तो अगस्‍त में अमेरिका में महंगाई दर पिछले साल की तुलना में 2.9 फीसदी बढ़ा है. यह जुलाई के 2.7 प्रतिशत से ज्‍यादा है और जनवरी के बाद से इसमें सबसे तेज सालाना ग्रोथ हुई है. फूड और एनर्जी को छोड़कर मुख्‍य महंगाई 3.1 फीसदी पर स्थिर है. ये आंकड़े अमेरिकी केंद्रीय बैंक की लिमिट से ज्‍यादा हैं.

अमेरिका ने इस महंगाई को काबू करने के लिए कई कोशिश कीं. खासकर कई बार फेड रेट में कटौती की गई, लेकिन फिर भी ये लिमिट से ऊपर ही हैं, जो अमेरिका के लिए सबसे बड़ा डर है. एक्‍सपर्ट्स बता रहे हैं अमेरिका के टैरिफ की वजह से स्‍थानीय स्‍तर पर विदेशी समानों की कीमतों में भारी उछाल आई है, जो आम जनता को प्रभातिव कर रही है.

Advertisement

आम जरूरत की चीजों में रिकॉड बढ़ोतरी

यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स (BLS) के अनुसार, अगस्त 2025 में ग्रॉसरी कीमतें जुलाई से 0.6% बढ़ीं, जबकि अगस्त 2024 से सालाना कुल फूड-एट-होम कीमतें 2.4% ऊपर हैं. USDA के अनुमान से 2025 में कुल ग्रॉसरी कीमतें औसतन 3.3% बढ़ सकती हैं, जिसमें बीफ और अंडे जैसी चीजें सबसे ज्यादा महंगी होंगी. कॉफी 21 फीसदी और बीफ स्‍टेक पिछले साल की तुलना में 17 फीसदी बढ़ा है. जुलाई से पेट्रोल की कीमतों में 1.9 प्रतिशत की ग्रोथ हुई है. एक अनुमान बता रहा है कि अमेरिका में मासिक खर्च करीब 900 डॉलर (75000 रुपये) होता है और आगे इसमें ज्‍यादा बढ़ोतरी हो सकती है.

घटने लगीं नौकरियां

अमेरिका के श्रम विभाग की एक रिपोर्ट बताती है कि बेरोजगारी में तगड़ी ग्रोथ हुई है, जो श्रम बाजार में मंदी का संकेत दे रही है. यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स (BLS) के नए आंकड़ों के मुताबिक, अगस्त 2025 में बेरोजगारी दर 4.3% हो गई. यह 2021 के बाद का सबसे हाई लेवल है. सालाना आधार पर दर में लगभग 0.3-0.4% की वृद्धि हुई है. साल 2020 के बाद पहली बार नौकरियां 13,000 घटीं हैं. यह आंकड़ा छंटनी का संकेत दे रहा है.

टैरिफ से घिरने लगे ट्रंप

टैरिफ का असर अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर उल्टा पड़ता दिख रहा है. टैरिफ से 2025 में अमेरिकी GDP ग्रोथ का अनुमान 2.8% से गिरकर 1.4% रह गया है. अनुमान है कि टैरिफ औसत अमेरिकी परिवार पर $1,300 (लगभग ₹1.09 लाख) का अतिरिक्त बोझ डालेगा, क्योंकि आयातित सामान (जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो पार्ट्स, स्टील) महंगे हो गए हैं. IMF ने चेतावनी दी है कि ये नीतियां वैश्विक ग्रोथ को 3.3% से घटाकर 3% कर देंगी.

Advertisement

अमेरिकी कंपनियों ने चेतावनी दी है कि स्‍टॉक बढ़ने के साथ ही लागत में भी उछाल होगा. वहीं एक्‍सपर्ट्स कह रहे हैं कि टैरिफ लागू होने से कंपन‍ियों कीमतें बढ़ा रही हैं, जिसका असर आम जनता पर पड़ रहा है.

---- समाप्त ----