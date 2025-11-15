scorecardresearch
 

ट्रंप हुए मजबूर... अपने ही फैसले से लिया यू-टर्न, चाय-कॉफी समेत इन चीजों पर घटाया टैरिफ!

अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप ने कई वस्‍तुओं पर टैरिफ को कम कर दिया है. एक कार्यकारी आदेश के मुताबिक, रोजमर्रा की वस्तुओं के दाम में तेजी से उछाल को देखते हुए यह फैसला लिया गया है.

Advertisement
X
ट्रंप ने कई चीजों पर टैरिफ कम किया. (Photo: Reuters)
ट्रंप ने कई चीजों पर टैरिफ कम किया. (Photo: Reuters)

अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने शुक्रवार को अपने ही एक फैसले से यू टर्न ले लिया. ट्रंप ने डेली यूज वाले दजर्नों आइटम्‍स पर टैरिफ (Tariff on Items) कम कर दिया है. यह फैसला ऐसे वक्‍त में लिया गया है, जब अमेरिका में रोजमर्रा की वस्‍तुओं के दाम आसामान छू रहे थे. हालांकि अब इस टैरिफ के कम होने से अमेरिकी लोगों को बड़ी राहत मिलेगी.

ट्रंप ने बीफ, कॉफी और ट्रॉपिकल फ्रूट समेत कई वस्‍तुओं पर टैरिफ कम किया है. अमेरिका में इस महीने नॉन ईयर इलेक्‍शन में आर्थिक चिंताओं का मुद्दा गर्माया था, जिसमें वस्‍तुओं की कीमतों को लेकर अमेरिकी नागरिकों में नाराजगी दिखी थी. इसका असर ये हुआ कि वर्जीनिया और न्यू जर्सी में डेमोक्रेट्स को बड़ी जीत मिली. 

गौरतलब है कि ट्रंप ने अप्रैल में ज्‍यादातर देशों पर टैरिफ लगा दिए थे. वह और उनका प्रशासन लंबे समय से इस बात पर जोर देते रहे हैं कि टैरिफ से उपभोक्ता कीमतें नहीं बढ़तीं, जबकि आर्थिक सबूत इसके विपरीत हैं और कंज्‍यूमर्स प्रोडक्‍ट्स कीमतों में तेज उछाल आई है. 

सम्बंधित ख़बरें

Donald Trump, MBS
'जो मांगा दिया, अब इजरायल के साथ...', सऊदी क्राउन प्रिंस से ट्रंप ने की ऐसी डिमांड 
In the past two years, governments across major destinations like the US, UK, Sweden, Canada, and Australia have quietly raised the barriers for skilled workers and students
इंड‍ियन IT प्रोफेशनल्स के लिए बुरी खबर, अमेरिकी सांसद लाने वाली हैं H-1B वीजा को खत्म करने का बिल 
US Top 10 FM Meeting
रुबियो से मिले जयशंकर, फंडिंग बिल पास; देखें US टॉप-10 
'कई पॉजिटिव डेवलपमेंट...' भारत के लिए आ रही बड़ी खुशखबरी, जल्‍द US से होने वाली है डील!  
BBC has apologized to US President Donald Trump for airing an edited version of his 2021 speech
BBC ने एडिटेड स्पीच चलाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप से माफी मांगी, मुआवजे की मांग ठुकराई 

बीफ के दाम बढ़ना अमेरिका के लिए टेंशन
अमेरिका में बीफ की रिकॉर्ड ऊंची कीमतें एक खास चिंता का विषय रही हैं और ट्रंप ने कहा है कि वह इन्हें कम करने के लिए कार्रवाई करने का इरादा रखते हैं. अमेरिका के लिए बीफ का प्रमुख निर्यातक ब्राज़ील है.ब्राजील पर भारी टैरिफ के कारण अमेरिका में इसके दाम तेजी से बढ़े हैं.

Advertisement

किन-किन चीजों पर टैरिफ कम हुए
अधिकारिक तौर पर आदेश में बीफ, कॉफी और फलों के अलावा, चाय, फलों के रस, कोको, मसालों, केले, संतरे, टमाटर और कुछ उर्वरकों पर लगे टैरिफ भी हटा दिए गए हैं. इनमें से कुछ उत्पाद संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्पादित नहीं होते हैं. अब उम्‍मीद की जा रही है कि इन चीजों के दाम में गिरावट आ सकती है. 

ट्रंप ने किया समझौते पर हस्‍ताक्षर
राष्ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप ने यह घोषणा करने के बाद कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किये. इसमें कहा गया था कि अमेरिका ने इक्वाडोर, ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर और अर्जेंटीना के साथ उन देशों में उत्पादित कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क कम करने के लिए रूपरेखा समझौते किए हैं. ट्रंप ने इस सप्ताह की शुरुआत में संकेत दिया था कि वह कॉफ़ी के आयात को बढ़ाने के लिए उस पर शुल्क कम करेंगे. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव रिजल्ट 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025
    लव राशिफल
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Dharmendra Health
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Buxar Election
    Advertisement