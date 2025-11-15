ट्रंप हुए मजबूर... अपने ही फैसले से लिया यू-टर्न, चाय-कॉफी समेत इन चीजों पर घटाया टैरिफ!

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने शुक्रवार को अपने ही एक फैसले से यू टर्न ले लिया. ट्रंप ने डेली यूज वाले दजर्नों आइटम्स पर टैरिफ (Tariff on Items) कम कर दिया है. यह फैसला ऐसे वक्त में लिया गया है, जब अमेरिका में रोजमर्रा की वस्तुओं के दाम आसामान छू रहे थे. हालांकि अब इस टैरिफ के कम होने से अमेरिकी लोगों को बड़ी राहत मिलेगी.
ट्रंप ने बीफ, कॉफी और ट्रॉपिकल फ्रूट समेत कई वस्तुओं पर टैरिफ कम किया है. अमेरिका में इस महीने नॉन ईयर इलेक्शन में आर्थिक चिंताओं का मुद्दा गर्माया था, जिसमें वस्तुओं की कीमतों को लेकर अमेरिकी नागरिकों में नाराजगी दिखी थी. इसका असर ये हुआ कि वर्जीनिया और न्यू जर्सी में डेमोक्रेट्स को बड़ी जीत मिली.
गौरतलब है कि ट्रंप ने अप्रैल में ज्यादातर देशों पर टैरिफ लगा दिए थे. वह और उनका प्रशासन लंबे समय से इस बात पर जोर देते रहे हैं कि टैरिफ से उपभोक्ता कीमतें नहीं बढ़तीं, जबकि आर्थिक सबूत इसके विपरीत हैं और कंज्यूमर्स प्रोडक्ट्स कीमतों में तेज उछाल आई है.
बीफ के दाम बढ़ना अमेरिका के लिए टेंशन
अमेरिका में बीफ की रिकॉर्ड ऊंची कीमतें एक खास चिंता का विषय रही हैं और ट्रंप ने कहा है कि वह इन्हें कम करने के लिए कार्रवाई करने का इरादा रखते हैं. अमेरिका के लिए बीफ का प्रमुख निर्यातक ब्राज़ील है.ब्राजील पर भारी टैरिफ के कारण अमेरिका में इसके दाम तेजी से बढ़े हैं.
किन-किन चीजों पर टैरिफ कम हुए
अधिकारिक तौर पर आदेश में बीफ, कॉफी और फलों के अलावा, चाय, फलों के रस, कोको, मसालों, केले, संतरे, टमाटर और कुछ उर्वरकों पर लगे टैरिफ भी हटा दिए गए हैं. इनमें से कुछ उत्पाद संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्पादित नहीं होते हैं. अब उम्मीद की जा रही है कि इन चीजों के दाम में गिरावट आ सकती है.
ट्रंप ने किया समझौते पर हस्ताक्षर
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह घोषणा करने के बाद कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किये. इसमें कहा गया था कि अमेरिका ने इक्वाडोर, ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर और अर्जेंटीना के साथ उन देशों में उत्पादित कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क कम करने के लिए रूपरेखा समझौते किए हैं. ट्रंप ने इस सप्ताह की शुरुआत में संकेत दिया था कि वह कॉफ़ी के आयात को बढ़ाने के लिए उस पर शुल्क कम करेंगे.