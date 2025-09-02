अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप अब नए टैरिफ की प्‍लानिंग कर रहे हैं, वे दवा कंपनियों पर 200% टैरिफ लगाने की योजना बना रहे हैं. ऐसा AP की रिपोर्ट में दावा किया गया है. हालांकि अभी तक अमेरिका में दवा कंपनियों को टैरिफ से छूट दी गई है.

अमेरिका दशकों से विदेशी दवाओं को अपनी सीमाओं में टैरिफ फ्री एंट्री की अनुमति देता रहा है, लेकिन यूरोप के साथ ही ही में हुए एक ट्रेड डील में अमेरिका ने दवाओं समेत कुछ यूरोपीय वस्‍तुओं पर 15 फीसदी शुल्‍क लगा दिया है. दवाओं पर 200 फीसदी टैरिफ अमेरिका में दावाओं को काफी महंगा कर देगा और यह ट्रंप के वादे के खिलाफ भी है.

एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट में कहा गया है कि कड़े टैरिफ लगाने से उल्टा असर पड़ेगा, साथ ही आपूर्ति भी प्रभावित होगी. सस्‍ती विदेशी दवाएं अमेरिका से बाहर चली जाएंगी और दवाओं की कमी पैदा होगी.

ट्रंप ने दवा कंपनियों को लिखा है पत्र

हैवी टैरिफ से दवाओं के स्‍टॉक में भी भारी कमी होगी. 25 प्रतिशत का भी टैरिफ भंडार में 10 से 14 फीसदी तक की कमी ला सकता है. वहीं ट्रंप ने दवा निर्माता कंपनियों पर अमेरिका के कीमतें कम करने का भी दबाव डाला है. रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि उन्होंने कई कंपनियों को पत्र भेजकर उनसे अमेरिका में मोस्ट फेवर्ड नेशन (एमएफएन) के तहत कीमतें शुरू करने की योजना बनाने का अनुरोध किया है.

Advertisement

उन्होंने कहा कि वह टैरिफ को एक या डेढ़ साल के लिए टाल देंगे, जिससे कंपनियों को दवाओं का स्टॉक जमा करने और विनिर्माण को अमेरिका में स्थानांतरित करने का मौका मिलेगा.

दवाईयां और प्रीमियम दोनों हो सकते हैं महंगे

वित्तीय सेवा फर्म ING के स्वास्थ्य सेवा अर्थशास्त्री, डिडेरिक स्टैडिग ने समाचार एजेंसी को बताया कि टैरिफ से सबसे ज्‍यादा नुकसान कंज्‍यूमर्स को होगा, क्योंकि उन्हें महंगी दवाईयों को खरीदना पड़ेगा. इसका सीधा असर उन लोगों पर पड़ सकता है, जो सीधे तौर पर दवाओं के लिए भुगतान कर रहे हैं और इनडायरेक्‍ट तौर पर बीमा प्रीमियम में ग्रोथ हो सकती है.

200 फीसदी से कम टैरिफ पर होगा समझौता

जेफ्रीज के विश्‍लेषक डेवडि विंडले ने हाल ही में एक रिसर्च नोट में कहा कि जो टैरिफ 2026 की दूसरी छमाही से पहले लागू नहीं होंगे, उन सेक्‍टर्स पर प्रभाव भंडारण के कारण 2027 या 2028 तक कोई असर नहीं होगा. कई एक्‍सपर्ट्स का यह भी मानना है कि ट्रंप 200 फीसदी से कम टैरिफ पर समझौता कर लेंगे. एक्‍सपर्टस का कहना है कि अमेरिका में बनी दवाओं पर टैरिफ नहीं लगेगा.

हालांकि अमेरिका में दवा कारखाना बनाना सिर्फ महंगा ही नहीं, बल्कि इसमें कई साल भी लगेंगे. ऐसे में ट्रंप का टैरिफ दवा कंपनियों पर लागू हो सकता है.

---- समाप्त ----