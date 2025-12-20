अगले हफ्ते कई शेयरों पर निवेशकों की नजर रहने वाली है. 10 से ज्‍यादा कंपनियों के कॉपोरेट एक्‍शन की एक्‍स डेट पड़ने वाली है. इन कंपनियों में से 2 कंपनियों ने अपने निवेशकों के लिए डिविडेंड देने का ऐलान किया है. इसके आलावा, 2 कंपनियां बोनस देने जा रही हैं, जबकि दो कंपनियां स्‍टॉक स्प्लिट करने का ऐलान किया है.

और पढ़ें

डिविडेंड कौन-कौन सी कंपनियां देंगी?

Canara Robeco AMC ने अपने निवेशकों को 1.5 रुपये प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड देने का ऐलान किया है. कंपनी ने डिविडेंड देने के लिए 22 दिसंबर को रिकॉर्ड डेट ऐलान किया है. 22 दिसंबर तक अगर किसी के पास इस कंपनी के 100 शेयर हैं तो 150 रुपये का डिविडेंड मिलेगा. वहीं Prakash Pipes Ltd भी अपने निवेशकों के लिए डिविडेंड का ऐलान किया है. 24 दिसंबर इसका रिकॉर्ड डेट तय किया गया है. हर शेयर के बदले निवेशकों को 1 रुपये का डिविडेंड मिलेगा.

ये कंपनी स्‍टॉक स्प्लिट करेंगी?

Knowledge Marine & Engineering Works Ltd ने अपने स्टॉक को स्प्लिट का ऐलान किया है, जिसका रिकॉर्ड डेट 22 दिसंबर तय किया गया है. कंपनी 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले स्टॉक को 5-5 रुपये के फेस वैल्यू वाले स्टॉक में कंवर्ट करेगी. इस शेयर का प्राइस 3284.65 रुपये है. Nuvama Wealth Management भी अपने स्‍टॉक का स्प्लिट करेगा, जिसके लिए रिकॉर्ड डेट 26 दिसंबर है. कंपनी 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले स्टॉक को 2-2 रुपये वाले 5 स्टॉक में कंवर्ट करेगी. शुक्रवार को इसके शेयरों की कीमत 7173.25 रुपये है.

Advertisement

बोनस जारी करने वाली कंपनियां

डिविडेंड और स्‍टॉक स्‍प्‍लिट के अलावा कुछ कंपनियां बोनस भी जारी करने वाली हैं, जिनका रिकॉर्ड डेट अगले हफ्ते एक्‍स डेट पर ट्रेड होंगे. GRM Overseas Ltd अपने हर शेयर पर निवेशकों को 2 बोनस शेयर जारी करने वाली है. इसका रिकॉर्ड डेट 24 दिसंबर तय किया गया है. इसी तरह, Ram Ratna Wires Ltd ने भी बोनस देने का ऐलान किया है, जो अगले हफ्ते 26 दिसंबर को एक्‍स बोनस पर ट्रेड होगा. यह स्‍टॉक हर शेयर के बदले एक शेयर जारी करेगी.

इन शेयरों पर भी रहेगी नजर

बीएसई के आंकड़ों के अनुसार, नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट, डिजिटल फाइबर इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट, कैनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट, जीआरएम ओवरसीज और नॉलेज मरीन उन शेयरों में शामिल हैं जिनकी एक्स-डेट अगले सप्ताह कॉर्पोरेट एक्‍शन के लिए तय हैं. इसके अलावा, इंडियन होटल्स कंपनी, केईसी इंटरनेशनल, फोर्टिस हेल्थकेयर और इंफोसिस पर भी अलग-अलग ऐलान के कारण निवेशकों का फोकस रहने वाला है.

(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)

---- समाप्त ----