Dhirubhai Ambani Birthday: 'हद से ज्यादा याद आ रहे हैं Pappa...' धीरूभाई के लिए नीता अंबानी का इमोशनल मैसेज

देश की सबसे वैल्यूएबल कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (Reliance Industries Limited) की नींव रखने वाले दिवंगत भारतीय उद्योगपति Dhirubhai Ambani की आज जयंती है. कॉरपोरेट सेक्टर में एंट्री लेने वाले लोगों के लिए वे आज भी एक मिसाल हैं. जेब में 500 रुपये लेकर मायानगर मुंबई पहुंचे धीरूभाई अंबानी ने अपने दिमाग और काबिलियत की दम पर ऐसा कारोबारी साम्राज्य खड़ा कर दिया, जिसका आज दुनिया में डंका है. उनके जन्मदिन के मौके पर धीरूभाई के बड़े बेटे मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) की बहू नीता अंबानी (Nita Ambani) ने कुछ खास अंदाज में उन्हें याद किया.

बहू नीता अंबानी ने ट्वीट कर किया याद

Nita Ambani ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट कर धीरूभाई अंबानी की जयंती पर उन्हें याद किया. उन्होंने ट्विटर पर उनकी फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'आप हद से ज्यादा याद आ रहे हैं पप्पा. जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं, अपने विचारों को इकट्ठा करते हैं और प्रेरणा की तलाश करते हैं, तो आप निश्चित रूप से वहां मौजूद होते हैं!'

You are missed beyond measure Pappa. But when we close our eyes, gather our thoughts and look for inspiration, there you are, unfailingly! Thank you for the memories and the motivation to empower us to be the best we can be. 🙏🙏🙏#DhirubhaiAmbani pic.twitter.com/lkvFNiwEul