Dharmendra Networth: नहीं रहे शोले के 'वीरू'... खंडाला के फॉर्महाउस से 'गरम-धरम' रेस्टोरेंट तक, अपने पीछे छोड़ गए इतनी संपत्ति

बॉलीवुड में ही-मैन के नाम से मशहूर और अपनी अदाकारी से फैंस के दिलों में अलग जगह बनाने वाले दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र नहीं रहे. सोमवार को उन्होंने 89 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली. बीते दिनों स्वास्थ्य में सुधार के बाद मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्हें छुट्टी देकर घर भेज दिया गया था, लेकिन अब उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया है. बॉलीवुड में अलग पहचान बनाने वाले अभिनेता धर्मेंद्र की नेटवर्थ की बात करें, तो ये करीब 450-500 करोड़ रुपये के आसपास बताई जाती है.

300 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय

पंजाब के लुधियाना स्थित साहनेवाल गांव में 8 दिसंबर, 1935 को जन्मे Dharmendra ने अपने करियर में करीब 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है. उनकी दो शादियां हुई हैं, पहली पत्नी प्रकाश कौर से उन्हें चार बच्चे हैं. इनमें सनी देओल, बॉबी देओल, विजेता और अजीता हैं. 1980 में उन्होंने हेमा मालिनी से शादी की, जिनसे दो बेटियां ईशा देओल और अहाना देओल हैं.

पहली कमाई थी सिर्फ 51 रुपये

रिपोर्ट्स की मानें, तो दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र ने जब 1960 में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी, तो उनकी पहली फिल्म 'दिल भी तेरा हम भी तेरे' थी. खास बात ये है कि इस फिल्म के लिए उन्हें महज 51 रुपये की फीस मिली थी. यही नहीं, उनकी इस पहली कमाई से जुड़े एक और भी दिलचस्प बात ये थी कि ये 51 रुपये की राशि भी उनके तीन निर्माताओं में मिलाकर उन्हें दी थी.

अपने पीछे छोड़ गए 450 करोड़ की संपत्ति

Dharmendra ने बॉलीवुड में दमदार शुरुआत की और इसके बाद फिल्मों में उनका सिक्का ऐसा चला कि उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा. Dharmendra Net Worth के बारे में बात करें, तो ये 400-450 करोड़ रुपये के आस-पास बताई जाती है. इसमें फिल्मों से होने वाली कमाई के अलावा ब्रांड एंडोर्समेंट और बिजनेस इन्वेस्टमेंट से होने वाली इनकम भी शामिल है. गौरतलब है कि उनके नाम से एक रेस्टोरेंट चेन भी चलती है, जो Garam-Dharam के नाम से संचालित है. ये रेस्टोरेंट कई शहरों में मौजूद हैं. इसके अलावा भी उन्होंने कई निवेश किये हैं.

आलीशान फॉर्महाउस और लग्जरी कारें

धर्मेंद्र की अचल संपत्ति के बारे में बात करें, तो उनके नाम पर कई कीमत प्रॉपर्टीज हैं. इनमें मुंबई में शानदार घर से लेकर खंडाला के लोनावाला में उनका आलीशान फॉर्महाउस तक शामिल है. Dharmendra Khandala Farmhouse 100 एकड़ के आस-पास फैला हुआ है और तमाम लग्जरी सुविधाओं से लैस है. धर्मेंद्र के इस फॉर्महाउस की अनुमानित कीमत करीब 120 करोड़ रुपये बताई जाती है.

दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र के कार कलेक्शन की बात करें, तो इसमें कई महंगी और लग्जरी कारें शामिल हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनके कलेक्शन में मर्सिडीज-बेंज S-Class, मर्सिडीज बेंज SL500 और लैंड रोवर रेंज रोवर जैसे महंगी कारें हैं. हालांकि, उनकी फेवरेट कार की बात करें, तो ये 65 साल पुरानी एक फिएट कार है, जो उन्होंने महज 18000 रुपये में खरीदी थी.

---- समाप्त ----