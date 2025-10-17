scorecardresearch
 

Gold-Silver Price Today: धनतेरस पर खरीदना है सोना-चांदी? फटाफट यहां चेक करें लेटेस्ट रेट

Gold-Silver Rate: धनतेरस से ठीक एक दिन पहले शुक्रवार, 17 अक्टूबर को सोना-चांदी के दामों में फिर भारी उछाल देखने को मिला है. अगर आप भी धनतेरस पर सोना-चांदी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो आइए जानते हैं आज क्या है 22-24 कैरेट सोने और चांदी का रेट.

Advertisement
X
धनतेरस से पहले सोना-चांदी के दामों में भारी उछाल आया है (फाइल फोटो ITG)
धनतेरस से पहले सोना-चांदी के दामों में भारी उछाल आया है (फाइल फोटो ITG)

धनतेरस से ठीक पहले सोना-चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है. आज शुक्रवार, 17 अक्टूबर 2025 को सोने की कीमत 1 लाख 30 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गई है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के मुताबिक, गुरुवार 16 अक्टूबर की शाम को 916 शुद्धता  (22 कैरेट गोल्ड) का दाम 116763 रुपये प्रति 10 ग्राम था जो आज शुक्रवार को सुबह बढ़ोतरी के साथ 119881 रुपये पहुंच गया है. इस तेजी के साथ धनतेरस से पहले आज सोना और चांदी दोनों के दाम नए शिखर छूते नजर आ रहे हैं.

Dhanteras 2025 Gold Silver Price Today 17 October 2025: सोना-चांदी का लेटेस्ट रेट

आज सोने का रेट 999 (24 कैरेट) प्रति 10 ग्राम 3 हजार 403 रुपये बढ़ा है.

सम्बंधित ख़बरें

Gold Smuggling Rise In India
सोना क्यों इतना महंगा? पर्दे के पीछे चल रहा है ये बड़ा खेल... कमाई अंधाधुंध! 
silver prices india dhanteras diwali shoot up bullish correction
धनतेरस से पहले चांदी सस्ती, सोना फिर हुआ महंगा, जानिए आज का रेट 
Silver prices surged amid a major short squeeze, rising demand from India, tightening supplies, and growing investor concerns over mounting debt and new U.S. tariffs.
चांदी हुई सस्ती, नहीं थम रहा सोने का दाम, जानें 22 कैरेट गोल्ड कितना महंगा हुआ  
Gold-Silver Prices Today 13 October
सोना फिर हुआ महंगा, चांदी की कीमत में भी आया उछाल... यहां देखें लेटेस्ट रेट 
Gold Rate
धनतेरस से पहले टूटा Gold का रिकॉर्ड, जानें कारण! 

चांदी की कीमत भी धनतेरस से ठीक पहले 3 हजार 192 रुपये बढ़ी है...

  शुद्धता गुरुवार शाम का रेट शुक्रवार
सुबह का रेट		 कितना महंगा या सस्ता हुआ गोल्ड/सिल्वर
सोना (प्रति 10 ग्राम) 999 (24 कैरेट) 127471 130874 ₹3403 महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 995 (23 कैरेट) 126961 130350 ₹3389 महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 916 (22 कैरेट) 116763 119881 ₹3118 महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 750 (18 कैरेट) 95603 98156 ₹2553 महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 585 (14 कैरेट) 74571 76561 ₹1990 महंगा
चांदी (प्रति 1 किलो) 999  168083 171275 ₹3192 महंगी

गुरुवार को हुई थी चांदी सस्ती
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार, गुरुवार को सुबह के मुकाबले शाम को सोने के दामों में बढ़ोतरी देखी गई थी. वहीं चांदी कल सुबह के मुकाबले शाम को सस्ती हुए थी.

Advertisement

IBJA रेट (16 अक्टूबर 2025)

सोने का भाव (999 शुद्धता):

सुबह का रेट: ₹127247  प्रति 10 ग्राम
शाम का रेट: ₹127471 प्रति 10 ग्राम

चांदी का भाव (999 शुद्धता) :
सुबह का रेट: ₹170850 प्रति किलो
शाम का रेट: ₹168083 प्रति किलो

IBJA (इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन) के द्वारा जारी किए गए रेट पूरे देश में सर्वमान्य हैं लेकिन इसकी कीमतों में जीएसटी शामिल नहीं होती है. बता दें कि गहने खरीदते समय सोने या चांदी के रेट टैक्स समेत होने की वजह से ज्यादा होते हैं.

IBJA की ओर से केंद्रीय सरकार द्वारा घोषित छुट्टियों के अलावा शनिवार और रविवार को रेट जारी नहीं किए जाते हैं. IBJA के द्वारा जारी कीमतों से अलग-अलग प्योरिटी के सोने के स्टैंडर्ड भाव की जानकारी मिलती है. ये सभी दाम टैक्स और मेकिंग चार्ज के पहले के हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement