Gold-Silver Price Today: धनतेरस पर खरीदना है सोना-चांदी? फटाफट यहां चेक करें लेटेस्ट रेट

धनतेरस से ठीक पहले सोना-चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है. आज शुक्रवार, 17 अक्टूबर 2025 को सोने की कीमत 1 लाख 30 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गई है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के मुताबिक, गुरुवार 16 अक्टूबर की शाम को 916 शुद्धता (22 कैरेट गोल्ड) का दाम 116763 रुपये प्रति 10 ग्राम था जो आज शुक्रवार को सुबह बढ़ोतरी के साथ 119881 रुपये पहुंच गया है. इस तेजी के साथ धनतेरस से पहले आज सोना और चांदी दोनों के दाम नए शिखर छूते नजर आ रहे हैं.
Dhanteras 2025 Gold Silver Price Today 17 October 2025: सोना-चांदी का लेटेस्ट रेट
आज सोने का रेट 999 (24 कैरेट) प्रति 10 ग्राम 3 हजार 403 रुपये बढ़ा है.
चांदी की कीमत भी धनतेरस से ठीक पहले 3 हजार 192 रुपये बढ़ी है...
|शुद्धता
|गुरुवार शाम का रेट
|शुक्रवार
सुबह का रेट
|कितना महंगा या सस्ता हुआ गोल्ड/सिल्वर
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|999 (24 कैरेट)
|127471
|130874
|₹3403 महंगा
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|995 (23 कैरेट)
|126961
|130350
|₹3389 महंगा
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|916 (22 कैरेट)
|116763
|119881
|₹3118 महंगा
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|750 (18 कैरेट)
|95603
|98156
|₹2553 महंगा
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|585 (14 कैरेट)
|74571
|76561
|₹1990 महंगा
|चांदी (प्रति 1 किलो)
|999
|168083
|171275
|₹3192 महंगी
गुरुवार को हुई थी चांदी सस्ती
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार, गुरुवार को सुबह के मुकाबले शाम को सोने के दामों में बढ़ोतरी देखी गई थी. वहीं चांदी कल सुबह के मुकाबले शाम को सस्ती हुए थी.
IBJA रेट (16 अक्टूबर 2025)
सोने का भाव (999 शुद्धता):
सुबह का रेट: ₹127247 प्रति 10 ग्राम
शाम का रेट: ₹127471 प्रति 10 ग्राम
चांदी का भाव (999 शुद्धता) :
सुबह का रेट: ₹170850 प्रति किलो
शाम का रेट: ₹168083 प्रति किलो
IBJA (इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन) के द्वारा जारी किए गए रेट पूरे देश में सर्वमान्य हैं लेकिन इसकी कीमतों में जीएसटी शामिल नहीं होती है. बता दें कि गहने खरीदते समय सोने या चांदी के रेट टैक्स समेत होने की वजह से ज्यादा होते हैं.
IBJA की ओर से केंद्रीय सरकार द्वारा घोषित छुट्टियों के अलावा शनिवार और रविवार को रेट जारी नहीं किए जाते हैं. IBJA के द्वारा जारी कीमतों से अलग-अलग प्योरिटी के सोने के स्टैंडर्ड भाव की जानकारी मिलती है. ये सभी दाम टैक्स और मेकिंग चार्ज के पहले के हैं.