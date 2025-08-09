scorecardresearch
 

दाल से सांभर तक... US में भारतीय सामानों पर टैरिफ का क्‍या हुआ है असर? जानें- क्‍या कह रहे लोग

भारत से भारी मात्रा में कपड़ा, दवा, इंजीनियरिंग सामान और कृषि उत्‍पाद, अमेरिका भेजे जाते हैं. एक्‍सपर्ट्स बता रहे हैं कि Trump Tariff की वजह से इन सामानों से प्रॉफिट मार्जिन घट सकता है, जिसका असर अमेरिका में भारतीय प्रोडक्‍ट्स खरीदने वाले कस्‍टमर्स पर भी दिखाई दे सकता है.

Advertisement
X
टैरिफ के बाद अमेरिका में भारतीय सामानों पर क्‍या असर हुआ है? (Photo: File/PTI,Freepik,AP)
टैरिफ के बाद अमेरिका में भारतीय सामानों पर क्‍या असर हुआ है? (Photo: File/PTI,Freepik,AP)

अमेरिका ने भारत पर 7 अगस्‍त से 25 फीसदी टैरिफ लगा दिया है और 25% एक्‍स्‍ट्रा टैरिफ 27 अगस्‍त से लागू करने की बात कही है. भारत पर ये टैरिफ लागू होने से एक्‍सपोर्ट में गिरावट की आशंका है, जबकि भारत से अमेरिका जाने वाले सामानों की कीमतों पर भी इसका असर दिखाई दे सकता है. 

भारत से भारी मात्रा में कपड़ा, दवा, इंजीनियरिंग सामान और कृषि उत्‍पाद, अमेरिका भेजे जाते हैं. एक्‍सपर्ट्स बता रहे हैं कि Trump Tariff की वजह से इन सामानों से प्रॉफिट मार्जिन घट सकता है, जिसका असर अमेरिका में भारतीय प्रोडक्‍ट्स खरीदने वाले कस्‍टमर्स पर भी पड़ सकता है. 

अमेरिका में भी ट्रंप के टैरिफ को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं और कई जगहों पर विरोध भी हुए हैं. बिजनेस टुडे के मुताबिक, हाल ही में एक NRI ने सोशल प्‍लेटफॉर्म रेडिट पर भारतीय आयात पर 25 से 50 फीसदी टैरिफ के संभावित नतीजों को लेकर सवाल उठाया और पूछा कि क्‍या इससे अमेरिका में स्‍थानीय किराना दुकानें प्रभावित हुई हैं और क्‍या भारतीय सामानों की कीमत बढ़ी है?

सम्बंधित ख़बरें

Duniya AajTak
ट्रंप ने खत्म कराई इन 2 देशों की 35 साल पुरानी जंग! देखें दुनिया आजतक 
15 अगस्त को अलास्का में यूक्रेन-रूस युद्ध खत्म करने पर होगी अहम बातचीत (File Photo: Reuters)
'कब्जाई गई जमीन पर सौदेबाजी मंजूर नहीं...', ट्रंप-पुतिन मीटिंग पर जेलेंस्की की दो टूक 
Donald Trump EX-wife grave
ट्रंप ने पहली पत्नी को गोल्फ कोर्स में 'मुनाफे' के लिए दफनाया था? जानें- क्यों उठ रहे सवाल 
Ajit Doval and Putin
India-Russia मीटिंग, Trump क्यों परेशान? 
Trump Putin
अलास्का में मिलेंगे पुतिन और ट्रंप... क्या फिर हो सकती है रूस-अमेरिका के बीच बड़ी रियल एस्टेट डील? 

Indian Products in US

NRI ने लिखा, 'मैं कहीं पढ़ र‍हा था कि पटेल ब्रदर्स और बड़ी कंपनियां टैरिफ के प्रभाव को कम करने के लिए दूसरे साउथ एशियाई देशों से दाल, अनाज और मसाले जैसी चीजें मंगा रही हैं. क्‍या आप अपने शहर की किराने की दुकानों में टैरिफ का कोई खास असर देख रहे हैं? 

Advertisement

इस पोस्‍ट के बाद अमेरिका में रहने वाले कई यूजर्स के जवाब आए, जिन्‍होंने जानकारी दी कि अमेरिका के किराना स्‍टोर्स में भारतीय सामानों पर क्‍या असर हुआ है?

एक यूजर ने लिखा कि मुझे ज्‍यादा कीमत चुकानी पड़ेगी. मैं बांग्‍लादेश से सांभर या किसी दूसरे देश से दाल नहीं खरीदूंगा. भारत और दूसरे देशों से आने वाले प्रोडक्‍ट्स की क्वालिटी में बहुत फर्क होता है. खासकर एक वेजिटेरियन होने के नाते मैं कभी भी नॉन-इंडियन फूड पर भरोसा नहीं करूंगा कि वे सात्विक है या मेरे परिवार के लिए सही है. लेकिन यह सिर्फ मेरी राय है. 

Groceries Store

दूसरे यूजर ने बताया कि 7 अगस्‍त से भारत के बंदरगाह से रवाना होने वाले जहाजों के लिए नए टैरिफ लागू होंगे. इसलिए मौजूदा सामान पर कीमतें नहीं बढ़ेंगी. एक तीसरे ने कहा कि ज्यादातर भारतीय किराना दुकानों का मुनाफा मार्जिन काफी अधिक है, इसलिए मुझे लगता है कि शुरुआत में वे इस नुकसान को झेल लेंगे. अगर महीनों तक कोई व्‍यापारिक समझौता नहीं होता है तो यह एक समस्‍या होगी. 

भारत अमेरिका को क्‍या-क्‍या भेजता है?
वित्त वर्ष 2024 में भारत ने अमेरिका को करीब 87.3 अरब अमेरिकी डॉलर का सामान आयात किया था. जिसमें मेडिकल प्रोडक्‍ट्स, स्‍मार्टफोन्‍स, जेम्‍स एंड ज्‍वेलरी, टेक्‍सटाइल और कपड़ा, ऑटो पार्ट्स या इक्‍यूपमेंट्स और केम‍िकल प्रोडक्‍ट्स आदि हैं. अप्रैल 2025 तक मिडिल ईस्‍ट ट्रेड डाटा के मुताबिक, इलेक्ट्रिक मशीनरी, साउंड टीवी इक्विपमेंट - 3746.85 मिलियन डॉलर, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स- 464.64 मिलियन डॉलर, व्‍हीकल पार्ट्स 285.21 मिलियन और केमिकल्‍स- 228.46 मिलियन डॉलर के भेजे गए हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement