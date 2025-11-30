scorecardresearch
 
अब क्या करेगा China? यहां से भी आई बुरी खबर... ड्रैगन को लगातार आठवें महीने झटका

China में फैक्ट्री गतिविधियों में लगातार आठवें महीने सुस्ती देखने को मिली है. चीन के नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स के PMI आंकड़े ड्रैगन की चिंता बढ़ाने वाले हैं.

चीन में लगातार आठवें महीने चिंता बढ़ाने वाले आंकड़े (Photo: File )
चीन का संकट (China Crisis) बढ़ता ही जा रहा है. एक ओर जहां दुनिया भर की रेटिंग एजेंसियां चीन की इकोनॉमी (China Economy) को लेकर निराश करने वाले अनुमान जाहिर कर रही हैं, तो अब तमाम आंकड़े भी ड्रैगन के लिए चिंता बढ़ाने वाले साबित हो रहे हैं. नवंबर में China PMI डेटा लगातार आठवें महीने 50 से नीचे रहा है, जो फैक्ट्री गतिविधियों में गिरावट को प्रदर्शित करता है. हालांकि, बीते अक्तूबर महीने के मुकाबले ये मामूली बढ़ा है. इसके पीछे बड़ा कारण बीते कुछ समय में US-China Trade Tension को भी माना जा रहा है. 

सर्विस सेक्टर भी मंदी की चपेट में
रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, चीन की फैक्टरी गतिविधियां नवंबर में लगातार आठवें महीने कम रही हैं, जबकि दूसरी ओर सर्विस सेक्टर भी मंदी की चपेट में नजर आया है. China के नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स द्वारा रविवार के सर्वेक्षण के अनुसार, चीन में मैन्युफैक्चरिंग क्रय प्रबंधक सूचकांक (CPMI) अक्टूबर के 49.0 से बढ़कर नवंबर में 49.2 हो गया, लेकिन इस मामूली वृद्धि के बावजूद इसका 50 से नीचे रहना गतिविधियों में संकुचन की ओर इशारा करता है. 

गौरतलब है कि PMI Data का 50 से ऊपर रहना जहां उस सेक्टर से संबंधित गतिविधियों में ग्रोथ को प्रदर्शित करता है, जबकि इसका 50 से नीचे रहना इस ओर इशारा करता है कि गतिविधियां घटी हैं. पीएमआई को 0 से 100 के पैमाने के आधार पर मापा जाता है. 

इन आंकड़ों ने बढ़ाई है Dragon की चिंता 
ताजा पीएमआई डेटा से नीति निर्माताओं के सामने यह दुविधा उजागर हुई कि क्या कठोर संरचनात्मक सुधारों को आगे बढ़ाया जाए या फिर घरेलू डिमांड को बढ़ाने के लिए अधिक प्रोत्साहन दिया जाए. चीन का यह डेटा कोरोना माहामारी (COVID-19) के बाद रिकवरी को बनाए रखने में नीति निर्माताओं की कठिनाई को भी दर्शाता है, जो अमेरिका के साथ ट्रेड टेंशन से और भी जटिल हो गया है और व्यवसायों पर दबाव बढ़ा है. 

रिपोर्ट के मुताबिक, ग्लोबल मंदी से लेकर लंबे समय से चीन में रियल एस्टेट संकट के साथ ही स्थानीय सरकारों पर बढ़ते कर्ज के बोझ के चलते गतिविधियां तेज करने में कठिनाई पेश आ रही है. इससे आर्थिक सुधारों (China Economic Reforms) की आवश्यकता पर नए सिरे से फोकस करना पड़ रहा है. एनबीएस के आंकड़ों से पता चला कि नवंबर में समग्र गिरावट के बावजूद, लघु विनिर्माण कंपनियों के लिए पीएमआई दो प्रतिशत अंक बढ़कर छह महीने के उच्चतम स्तर 49.1 पर पहुंच गया.

2025 का ये है ग्रोथ टारगेट 
हालांकि, China का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नवंबर में मंदी में रहा है. इसके बावजूद ग्लोबल ब्रोकरेज गोल्डमैन सैश के अर्थशास्त्री युटिंग यांग ने अपने एक रिसर्च नोट में कहा है कि हमारा मानना ​​है शी जिनपिंग सरकार (Xi Jinping Govt) अगले वर्ष की पहली तिमाही तक प्रमुख नीतिगत समर्थन को रोक सकती है, क्योंकि इस वर्ष का विकास लक्ष्य प्राप्त करने योग्य लग रहा है. बता दें कि चीनी सरकार ने 2025 के लिए Growth Target करीब 5% रखा है. 

---- समाप्त ----
