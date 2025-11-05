US-China में ट्रेड वॉर का 'The End'? चीन का बड़ा ऐलान... अमेरिका से हटाया 24% टैरिफ

चीन ने अमेरिकी सामानों पर लगा 24% टैरिफ हटा दिया है. इसे एक साल के लिए स्थगित करने के फैसला किया गया है. बीते दिनों साउथ कोरिया में हुई चीनी राष्ट्रपति शी जिनिं और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई बैठक के बाद जहां US ने China Tariff में 10% की कटौती की थी, तो अब ड्रैगन ने भी बड़ा फैसला लेते हुए अमेरिका को राहत दी है.

US-China में ट्रेड टेंशन कम होने के संकेत

डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात का बड़ा असर अब देखने को मिल रहा है और US-China Trade War लगभग थम गई है. चीन ने बुधवार को बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि वह China में आने वाली सभी अमेरिकी वस्तुओं पर अपने 24% टैरिफ को एक साल के लिए टाल दिया है. हालांकि, 10% टैरिफ लगना जारी रहेगा. चीन की ओर से किया गया ये फैसला, दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापार तनाव में कमी का संकेत है.

एग्री प्रोडक्ट्स से भी हटाएगा टैरिफ

China के स्टेट काउंसिल टैरिफ कमीशन द्वारा जारी बयान में सालभर के लिए जहां 24 फीसदी टैरिफ स्थगित करने और इसे तत्काल प्रभाव से लागू करने का फैसला किया गया, तो वहीं दूसरी ओर यह घोषणा भी की गई है कि दुनिया का सबसे बड़ा कृषि आयातक चीन इस महीने 10 नवंबर से अमेरिकी कृषि उत्पादों पर लागू अपने 15% तक का टैरिफ हटा लेगा.

Soyabean किसानों के लिए बड़ी राहत

एग्री प्रोडक्ट्स पर लगे टैरिफ को पूरी तरह हटाने के इस फैसले से अमेरिकी सोयाबीन, मक्का, गेहूं जैसे उत्पाद निर्यातकों को बड़ी राहत मिलेगी. खासकर Soyabean किसानों के लिए, जिनके लिए चीन हमेशा से ही सबसे बड़ा बाजार रहा है. दोनों देशों के बीच टैरिफ टेंशन के बीच लगे प्रतिबंधों के चलते उन्हें करीब 12 अरब डॉलर का तगड़ा नुकसान उठाना पड़ा था और ये सोयाबीन ट्रंप के लिए सबसे बड़ी टेंशन बनी नजर आ रही थी.

दो घंटे की बैठक में बनी थी बात

Trump-Jinping के बीच पिछले सप्ताह व्यापक आर्थिक और व्यापारिक समझौतों पर बात हुई थी. दोनों राष्ट्रपतियों के बीच बंद कमरे में हुई करीब 2 घंटे की चर्चा के बाद अमेरिका ने चीन टैरिफ में 10% की कटौती (US Cut China Tariff) का ऐलान किया था. इसके अलावा ट्रंप ने बताया था कि सोयाबीन से लेकर रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर भी चीन से बात बन गई है.

साउथ कोरिया के बुसान में हुई इस बैठक को डोनाल्ड ट्रंप ने अद्भुत बताते हुए कहा कि ये दोनों देशों के बीच संबंधों की नई शुरुआत है. उन्होंने शी जिनपिंग के साथ चर्चा के दौरान लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए कहा था कि बहुत सारे फैसले किए गए और कई महत्वपूर्ण चीजों पर निष्कर्ष जल्द ही जारी किए जाएंगे. इसके बाद अब चीन ने अमेरिका से टैरिफ (China Remove US Tariff) हटाया है.

