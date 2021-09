ब्रिटानिया Bourbon बिस्किट की साइज क्या पिछले छह साल में छोटी हो गई? सोशल मीडिया पर चटखारे 

सोशल मीडिया पर ब्रिटानिया Bourbon biscuit की साइज को लेकर खूब चर्चाए हैं. यह चर्चा तब शुरू हुई जब प्रख्यात पत्रकार वीर सांघवी ने ट्वी्ट किया कि हाल के वर्षों में ब्रिटानिया के Bourbon बिस्किट की साइज छोटी हो गई है.

Britannia ने इसका विनम्रता से खंडन किया है, लेकिन सोशल मीडिया में इसको लेकर खूब चटखारे चल रहे हैं. गौरतलब है कि Bourbon ब्रिटानिया का काफी लोकप्रिय ब्रैंड है.

पत्रकार वीर सांघवी ने एक ट्वीट कर कहा, 'ये मेरी सिर्फ कल्पना (या लालच) हो सकती है, लेकिन क्या पहले बिस्किट और लंबे नहीं होते थे.'

इसके जवाब में कंपनी ने ट्वीटकर शालीनता से कहा, 'वीर, इसके आकार में कोई बदलाव नहीं हुआ है. लेकिन हमें पता है कि उम्मीदें बड़ी हैं.' सांघवी इस जवाब से संतुष्ट नहीं हुए. उन्होंने कहा, 'कब से कोई बदलाव नहीं हुआ.'

इस पर कंपनी ने थोड़ी चुटकी के साथ ट्वीट कर कहा, 'कम से कम पिछले 6 साल में तो नहीं हुआ वीर. और हमें उम्मीद है कि आप हमारी खपत पहले से ज्यादा कर रहे होंगे.'

वीर सांघवी के समर्थन में ट्वीट करते हुए सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा, 'मैं सहमत हूं वीर! लेकिन मुझे यह बात ज्यादा परेशान करती है कि मेरे बचपन का पसंदीदा ऑरेंज क्रीम अब उपलब्ध नहीं है.'

संजय जेके नामक एक यूजर ने कहा, 'एक सिम्पल गूगल सर्च से यह संकेत मिल जाएगा कि ब्रिटानिया Bourbon बिस्किट और लंबे होते थे.'

नंदिता नाम की एक यूजर ने लिखा, ' मुझे भी लगता है कि इसका आकार काफी पहले बदल गया है शायद यह 6 साल से और पहले हुआ हो और अब इसका फ्लेवर भी अलग लग रहा है.'