युवती ने बहन के अंतिम संस्कार से महिला को भगाया, वीडियो वायरल होने पर भिड़े सोशल मीडिया यूजर्स

इन दिनों सोशल मीडिया खासकर टिकटॉक पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक युवती अपनी बहन के अंतिम संस्कार में शामिल कुछ लोगों को वहां से चले जाने को कहती है. महिला के इस वीडियो को अबतक 10 मिलियन यानी की एक करोड़ बार देखा जा चुका है. घटना अमेरिका की है.

अब दुख के इस मौके पर महिला के वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर यूजर्स दो धड़ों में बंट गए हैं. कुछ लोग जहां महिला का समर्थन कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग कह रहे है कि महिला ने जानबूझकर ऐसा किया और उसका यह व्यवहार बेहद गलत था.

टिकटॉक स्टार जैस्मीन @Jazzklassykushco ने अपने फॉलोअर्स के लिए एक वीडियो साझा किया. क्लिप में, जैस्मीन अपनी बहन अरियाना के अंतिम संस्कार में भाषण दे रही है जिसकी मृत्यु एक कार हादसे में हो गई थी.

वीडियो में वो वहां मौजूद कुछ लोगों को अंतिम संस्कार छोड़कर जाने के लिए कहती है. अब कुछ टिक टॉक यूजर्स ने ईमानदार होने के लिए कैलिफ़ोर्निया की रहने वाली जैस्मीन की प्रशंसा की है, लेकिन अन्य लोगों ने उसके इस व्यवहार को 'अपमानजनक' करार दिया है.

