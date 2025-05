पाकिस्तानी सामान ऑनलाइन भी नहीं बिक सकेगा भारत में, अमेजन-फ्लिपकार्ट को नोटिस, तुरंत हटाने के निर्देश

भारत और पाकिस्तान के बीच भले ही सीजफायर (Indo-PAK Ceasefire) हो गया हो, लेकिन सरकार के अनुसार Operation Sindoor लगातार जारी है, तो वहीं दूसरी ओर Boycott Pakistan मुहिम भी तेज है. इसके तहत अब सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटक्शन अथॉरिटी (CCPA) ने ई-कॉमर्स कंपनियों अमेजॉन और फ्लिपकार्ट समेत अन्य को नोटिस जारी कर निर्देश दिया है कि वे पाकिस्तान से जुड़े हुए झंडे और सामान हटा लें. सीमा पर पाकिस्तानी हमलों पर करारा प्रहार देते हुए भारत ने उसे घुटनों पर ला दिया था, तो आर्थिक चोट देते हुए उसकी मुसीबतें लगातार बढ़ा रहा है.

'PAK से जुड़े सामानों पर तुरंत लगाएं रोक...'

सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटक्शन अथॉरिटी ने कहा है कि E-Commerce साइट्स पर पाकिस्तानी झंडों और उससे जुड़े अन्य सामानों की बिक्री अनियमों का साफ उल्लंघन है और तमाम कंपनियों को इसे तत्काल प्रभाव से हटना चाहिए. बता दें कि कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) ने भी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) को पत्र लिखकर इससे जुड़ी चिंताओं को उजागर किया था और कहा था कि भारत-पाकिस्तान तनाव और संघर्ष के बावजूद देश में ई-कॉमर्स साइट्स पर पाकिस्तानी झंडे (Pakistan Flags) समेत अन्य सामान बेरोकटोक बिक रहे हैं. इसके बाद अब CCPA ने इनकी बिक्री पर तुरंत रोक लगाने के लिए नोटिस जारी किया है.

प्रह्लाद जोशी ने शेयर की जानकारी

पाकिस्तानी सामानों की बिक्री के खिलाफ सीसीपीए के निर्देश से जुड़ी जानकारी कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर प्रह्लाद जोशी (Pralhad Joshi) ने भी अपने ट्विटर (अब X) अकाउंट पर एक पोस्ट के जरिए शेयर की है. उन्होंने लिखा, 'सरकार ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को नोटिस भेजा है. इन कंपनियों पर अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तानी झंडे और उससे जुड़ा सामान बेचने का आरोप है.' उन्होंने पोस्ट में आगे कहा कि ये असंवेदनशीलता है ऐसी चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी. सभी ई-कॉमर्स कंपनियों को तुरंत ऐसे प्रोडक्ट्स हटाने और देश के कानूनों का पालन करने का निर्देश दिया गया है.

The CCPA has issued notices to @amazonIN, @Flipkart, @UbuyIndia, @Etsy, The Flag Company and The Flag Corporation over the sale of Pakistani flags and related merchandise. Such insensitivity will not be tolerated.

E-commerce platforms are hereby directed to immediately remove all… pic.twitter.com/03Q4FOxwCX