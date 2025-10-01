scorecardresearch
 

BMW Ventures Crash Listing: लिस्टिंग पर कंगाल! डेब्यू करते ही 21% गिरा शेयर, निवेशकों को तगड़ा नुकसान

BMW Ventures Share List: शेयर बाजार में बुधवार को डेब्यू करने वाले बीएमडब्ल्यू वेंचर्स के आईपीओ ने निवेशकों को तगड़ा घाटा कराया है और इसका स्टॉक 21 फीसदी डिस्काउंट पर लिस्ट हुआ.

बीएमडब्ल्यू वेंचर्स के आईपीओ ने निवेशकों को दिया झटका (Photo: AI Generated)
बीएमडब्ल्यू वेंचर्स के आईपीओ ने निवेशकों को दिया झटका (Photo: AI Generated)

शेयर बाजार में बुधवार को तेजी के साथ कारोबार हो रहा है और टाटा मोटर्स से लेकर कोटक बैंक, सनफार्मा तक के शेयर तूफानी तेजी के साथ भाग रहे हैं, लेकिन एक कंपनी ऐसी भी है, जिसके शेयरों में पैसे लगाने वाले निवेशकों में हड़कंप मचा है. हम बात कर रहे हैं बीएमडब्ल्यू वेंचर्स के शेयर की, जिसने अपने मार्केट डेब्यू के साथ ही निवेशकों को तगड़ा झटका दिया है. इसका शेयर अपने इश्यू प्राइस की तुलना में 21% टूटकर लिस्ट हुआ. आइए जानते हैं हर एक लॉट पर पैसे लगाने वालों को कितना नुकसान हुआ? 

खराब लिस्टिंग से निवेशक निराश
BMW Ventures के शेयरों की बुधवार को शेयर बाजार में एंट्री हुई और लिस्ट होने के साथ ही इसने अपने निवेशकों को तगड़ा घाटा करा दिया. कंपनी के शेयरों की नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई पर लिस्टिंग इसके इश्यू प्राइस 99 रुपये की तुलना में 78 रुपये पर हुई, जो 21.21% की गिरावट है. वहीं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर बीएमडब्ल्यू का शेयर 19.19% के डिस्काउंट के साथ 80 रुपये के भाव पर लिस्ट हुए. 

231 करोड़ के आईपीओ का बुरा हाल
बीएमडब्ल्यू वेंचर्स का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 24-26 सितंबर तक ओपन हुआ था. इसका साइज 231.66 करोड़ रुपये था. 94-99 रुपये प्राइस बैंड वाले इस आईपीओ को निवेशकों का ठंडा रिस्पांस मिला था और इसकी लिस्टिंग भी बेहद खराब रही है. जो पूरी तरह से फ्रैस इश्यू था और कंपनी ने 10 रुपये की फेस वैल्यू वाले 2,34,00,000 शेयरों के लिए बोलियां मांगी थीं. 

लिस्ट होते ही निवेशकों के पैसे डूबे
खराब लिस्टिंग के साथ बीएमडब्ल्यू वेंचर्स आईपीओ में पैसे लगाने वाले निवेशकों को हुए नुकसान का कैलकुलेशन करें, तो कंपनी ने आईपीओ के तहत लॉट साइज 151 शेयरों का तया किया था. इसका मतलब है कि निवेशकों को कम से कम इतने शेयरों के लिए बोली लगानी थी. अपर प्राइस बैंड के हिसाब से एक लॉट पर निवेशकों ने 14,949 रुपये खर्च किए, लेकिन लिस्टिंग पर उनकी ये रकम झटके में कम होकर 11,778 रुपये रह गई. यानी हर एक लॉट पर निवेशकों के 3,171 रुपये का नुकसान हुआ. 

वहीं इस आईपीओ के तलह रिटेल निवेशक अधिकतम 13 लॉट के लिए बोली लगा सकते थे. ऐसे में अगर किसी निवेशक ने मैक्सिमम लॉट के लिए निवेश किया होगा और प्राइस बैंड के हिसाब से 1,94,337 रुपये लगाए होंगे, तो BMW Ventures Share के मार्केट डेब्यू के साथ ही उन्हें सीधे 41,223 रुपये का घाटा हुआ होगा और उनके द्वारा लगाई गई रकम घटकर 1,53,114 रुपये रह गई होगी. 

(नोट- शेयर बाजार या आईपीओ में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

