क्रिप्टोकरेंसी मार्केट को बड़ा झटका! WazirX को ईडी ने भेजा नोटिस

प्रवर्तन निदेशालय ने क्रिप्टोकरेंसी में डील के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया कराने वाली मुंबई की WazirX और इसके निदेशक निश्चल शेट्टी और समीर हनुमान म्हात्रे को कारण बताओ नोटिस भेजा है. उन्हें ये नोटिस FEMA के तहत भेजा गया है.

क्यों भेजा ईडी ने नोटिस

ईडी ने विदेशी मुद्रा विनिमय प्रबंधन कानून (FEMA) के तहत WazirX और उसके निदेशकों को 2,790.74 करोड़ रुपये मूल्य के क्रिप्टोकरेंसी के लेनदेन के लिए भेजा है.

ईडी का कहना है कि WazirX ने अपने बाइनांस एकाउंटसे पूल एकाउंट में 880 करोड़ रुपये की क्रिप्टोकरेंसी स्वीकार की. वहीं 1,400 करोड़ रुपये मूल्य की क्रिप्टोकरेंसी बाइनांस एकाउंट में भेजी.

FEMA के इन प्रावधानों का उल्लंघन

ईडी के अधिकारियों का कहना है कि WazirX ने इस लेनदेन के लिए अनिवार्य दस्तावेज हासिल नहीं किए. ये FEMA के मनी-लॉन्ड्रिंग रोधी और आतंकवाद के वित्तपोषण से निपटने वाली अनिवार्य शर्तों का उल्लंघन है.

मनी लॉन्ड्रिंग वालों के लिए स्वर्ग की सीढ़ी

अधिकारियों का कहना है कि WazirX का एक भी लेनदेन ब्लॉकचेन पर उपलब्ध नहीं है जहां इनका ऑडिट किया जा सके. ये पाया गया है कि WazirX अति मूल्यवान क्रिप्टोकरेंसी को किसी के भी खाते से किसी के भी खाते में बिना दस्तावेजों के भेज सकता है. इसके लिए उस व्यक्ति की राष्ट्रीयता या लोकेशन मायने नहीं रखती. इस तरह ये मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों के लिए स्वर्ग की सीढ़ी बन सकता है.

निश्चल शेट्टी की सफाई

ईडी के नोटिस को लेकर WazirX के सीईओ निश्चल शेट्टी की ओर से सफाई भी दी गई है. उनका कहना है, ‘‘WazirX के प्लेटफॉर्म पर सारे यूजर्स की आधिकारिक पहचान पत्र के माध्यम से पहचान की जा सकती है. एक बार हमें ईडी से आधिकारिक सूचना या नोटिस मिल जाए, हम जांच में उनका पूरा सहयोग करेंगे.’

WazirX ऐसे करता है काम

WazirX एक क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. ये क्रिप्टोकरेंसी से रुपये में और रुपये से क्रिप्टोकरेंसी में निवेश की सुविधा, व्यक्तियों के बीच लेनदेन, इसके पूल एकाउंट में रखी क्रिप्टोकरेंसी को दूसरे एक्सचेंज के वॉलेट में भेजने की सुविधा देता है. इन वॉलेट के मालिक विदेशी और विदेशी लोकेशन पर हो सकते हैं.

