60% तक चढ़ेगा ये शेयर... रेलवे ही नहीं डिफेंस सेक्टर में भी बड़ा नाम, एक्सपर्ट बोले- 'खरीद डालो'

Railway-Defence दोनों ही सेक्टर में काम करने वाली कंपनी बीईएमएल के शेयर (BEML Share) को लेकर ब्रोकरेज बुलिश बने हुए हैं और इसके लिए अपनी Buy Rating को बरकरार रखते हुए शेयर प्राइस में 60% उछाल का अनुमान जताया है.

रेलवे और डिफेंस सेक्टर की कंपनी पर एक्सपर्ट बुलिश (File Photo: ITG)
क्या आपके पोर्टफोलियो में डिफेंस और रेलवे से जुड़ी दिग्गज कंपनी भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड यानी BEML का शेयर है, अगर हां तो फिर आपको आने वाले दिनों में तगड़ा फायदा हो सकता है. ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ब्रोकरेज हाउस BEML Share में 60 फीसदी तक के उछाल का अनुमान जाहिर कर रहे हैं और निवेशकों को इसे खरीदने की सलाह दे रहे हैं. हालांकि, इसके साथ ही कुछ चुनौतियों का जिक्र करते हुए इसके टारगेट प्राइस (BEML Target Price) में कटौती भी की गई है. 

2700 रुपये का मिला नया टारगेट 
एलारा सिक्योरिटीज (Elara Securities) ने अपने एक नए नोट में कहा है कि रेलवे और डिफेंड क्षेत्र की सरकारी कंपनी बीईएमएल के शेयर में लगभग 60 फीसदी की बढ़ोतरी की संभावना है.ब्रोकरेज ने अपना नया अनुमान जाहिर करने के साथ ही निकट भविष्य में कुछ चुनौतियों का जिक्र करते हुए इसके टारगेट प्राइस में कटौती की है. Elara ने FY26 में वंदे भारत स्लीपर ट्रेन (Vande Bharat Sleeper Train) ऑर्डर के निष्पादन में मामूली देरी का हवाला देते हुए अपने पहले के टारगेट प्राइस को कम करके 2,700 रुपये कर दिया है.

बड़ी ऑर्डर बुक दे रही पॉजिटिव सिग्नल
एलारा ब्रोकरेज फर्म की ओर से कहा गया है कि BEML के रेवेन्यू में वित्त वर्ष 2027 से दोहरे अंकों की वृद्धि होने की उम्मीद है. इसका बड़ा कारण करीब 16,000 करोड़ रुपये की बड़ी ऑर्डर बुक है, जिनमें मुख्य रूप से रेलवे और मेट्रो के साथ-साथ Defence Sector के बड़े ऑर्डर शामिल हैं. यही कारण है कि ब्रोकरेज ने वित्त वर्ष 2026 में  बीईएमएल के लिए अपनी बाय रेटिंग (BEML Buy Rating) को बरकरार रखा है. कंपनी के बढ़ते ऑर्डर पाइपलाइन से राजस्व की स्पष्टता मिल रही है और मार्जिन विस्तार की गुंजाइश बनी हुई है.

कंपनी की ऑर्डर बुक और इसे मिलने वाले बड़े ऑर्डर्स को बारे में बात करें, तो फिलहाल मुंबई रेल विकास निगम से वातानुकूलित ईएमयू कोचों के लिए एक संभावित ऑर्डर शामिल है, जिसका अनुमानित मूल्य 35,000-40,000 करोड़ रुपये है और रिपोर्ट के मुताबिक अगले छह महीनों में इसे दिए जाने की संभावना है. अन्य अवसरों में लिंके-होफमैन-बुश कोचों के अतिरिक्त ऑर्डर, कम्यूटर रेल प्रोजेक्ट्स और अगले दो वर्षों में 1,200-1,300 डिब्बों की मजबूत मेट्रो परियोजनाओं की पाइपलाइन शामिल हैं. BEML Defence Revenue में कई गुना वृद्धि की उम्मीद है. ब्रोकरेज की मानें, तो FY26 में 70-80% की सालाना वृद्धि का अनुमान है.

आज कैसी है BEML शेयर की चाल? 
सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन BEML Stock की चाल के बारे में बात करें, तो ये शेयर सेंसेक्स-निफ्टी में तेजी के बीच ग्रीन जोन में कारोबार कर रहा है. बीईएमएल स्टॉक ने 1673.90 रुपये पर कारोबार की शुरुआत की थी और फिर बाजार में कारोबार बढ़ने के साथ ये 1.50% से ज्यादा चढ़कर 1698 रुपये पर ट्रेड करता नजर आया. शेयर में तेजी के चलते कंपनी का मार्केट कैप भी बढ़कर 14030 करोड़ रुपये हो गया. बीते पांच साल में इस स्टॉक में पैसे लगाने वालों को 270% के आसपास का रिटर्न मिला है. 

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

