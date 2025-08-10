BEML Stock: 5 साल में 450% रिटर्न... अब मलेशिया से मिला इस सरकारी कंपनी को ऑर्डर, शेयर पर दिखेगा असर!

भारतीय शेयर बाजार (Stock Market India) में अमेरिकी टैरिफ की वजह से हलचल और गिरावट जारी है. इस बीच एक सरकारी कंपनी को लेकर बड़ी खबर आई है, जिसके चलते इसका शेयर फोकस में है. हम बात कर रहे हैं बीईएमएल लिमिटेड (BEML Ltd) के बारे में, जिसे रेल प्रोजेक्ट का पहला विदेशी ऑर्डर हाथ लगा है. इस खबर का असर सोमवार को BEML Share पर देखने का मिल सकता है.

मलेशिया से मिला है कंपनी को ऑर्डर

रिपोर्ट्स के मुताबिक, स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में दी गई जानकारी के मुताबिक, बीईएमएल लिमिटेड को ये विदेशी ऑर्डर मलेशिया (Malaysia) से मिला है. कंपनी की ओर से बताया गया कि ये उसका पहला रेल और मेट्रो सेगमेंट का विदेशी ऑर्डर है और ये 1 मिलियन डॉलर (करीब 8,75,78,200 रुपये) वैल्यू का है. कंपनी की ओर से बीते शनिवार को ये जानकारी फाइलिंग में दी गई है और इसके चलते ये PSU Stock फोकस में है.

गौरतलब है कि BEML यानी भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड वो सरकारी कंपनी है, जो हैवी इक्विपमेंट्स, रेलवे और सेफ्टी प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी हुई है. कंपनी माइनिंग, कंस्ट्रक्शन और रेलवे सेक्टर में काम करती है. यह एक नवरत्न कंपनी है और इसमें सरकार की कुल हिस्सेदारी 53.90 फीसदी है.

5 साल में निवेशकों का पैसा पांच गुना

सरकारी कंपनी के शेयर की परफॉर्मेंस पर नजर डालें, तो इसमें पैसे लगाने वाले निवेशकों की रकम बीते पांच साल में पांच गुना तक बढ़ गई है. जी हां, BEML Stock Price 14 अगस्त 2020 को 699 रुपये था, जो बीते शुक्रवार को मामूली गिरानट के साथ 3,858 रुपये पर क्लोज हुआ. ऐसे में देखें तो निवेशकों को 451% का मल्टीबैगर रिटर्न मिला है. इस शेयर का 52 वीक का हाई लेवल 4874.80 रुपये, जबकि लो-लेवल 23,50 रुपये है.

कल दिख सकता है स्टॉक पर असर!

न केवल पांच साल, बल्कि बीते छह महीने में BEML Share में पैसे लगाने वालों को 25 फीसदी से ज्यादा का रिटर्न मिल चुका है. इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 16,070 करोड़ रुपये है. हालांकि, शेयर बाजार में जारी उथल-पुथल का असर इस सरकारी शेयर पर भी देखने को मिला है और पिछले एक महीने में ये तेजी से टूटा है. इसमें 16.22 फीसदी की गिरावट इस अवधि में दर्ज की गई है. हालांकि, रेल-मेट्रो सेगमेंट में पहला विदेशी ऑर्डर मिलने की खबर का असर सोमवार को इस शेयर पर देखने को मिल सकती है.

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

