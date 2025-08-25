scorecardresearch
 

CBI के एक्शन का असर... खुलते ही बिखर गए अनिल अंबानी के शेयर, अचानक लगा लोअर सर्किट

Anil Ambani की कंपनियों रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस पावर के शेयरों में पैसे लगाने वालों को झटका लगा है और सोमवार को मार्केट ओपन होने के कुछ मिनटों बाद ही दोनों शेयरों में लोअर सर्किट लग गया.

अनिल अंबानी के दोनों शेयरों में लगा लोअर सर्किट (File Photo:ITGD)
देश के सबसे अमीर इंसान मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) के भाई अनिल अंबानी (Anil Ambani) की कंपनियों के शेयरों में एक बार फिर तगड़ी गिरावट देखने को मिली है. बीते शनिवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा उनके आवास और अन्य स्थानों पर ली गई तमाशी की खबर का असर सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार को उनकी कंपनियों रिलायंस इंफ्रा (Reliance Infra Share) और रिलायंस पावर के शेयरों (Reliance Power Share) पर देखने को मिला और मार्केट ओपन होने के साथ ही इन दोनों अंबानी स्टॉक्स में लोअर सर्किट (Lower Circuit) लग गया. 

टूटकर खुले, फिर अचानक लोअर सर्किट 
सबसे पहले बात करते हैं अनिल अंबानी की कंपनियों के शेयरों (Anil Ambani Stocks) के ताजा हाल के बारे में, तो बता दें सोमवार को जब मार्केट ओपन हुआ, तो सेंसेक्स-निफ्टी तेजी के साथ ग्रीन जोन में खुले, लेकिन बाजार की तेजी के विपरीत रिलायंस इंफ्रा का शेयर सुस्ती के साथ खुला और कुछ ही मिनटों में इसमें लोअर सर्किट (RInfra Lower Circuit) लग गया. ये स्टॉक अपने शुक्रवार के बंद 292 रुपये की तुलना में 279.50 रुपये पर खुला और फिर 5 फीसदी के लोअर सर्किट के साथ अचानक 275.65 रुपये पर आ गया. कंपनी का मार्केट कैप भी फिसलकर 11250 करोड़ रुपये रह गया. 

रिलायंस इंफ्रा जैसा ही हाल अनिल अंबानी के पावर स्टॉक R Power का भी रहा, ये शेयर अपने पिछले बंद 49 रुपये से फिसलकर सोमवार को 46.61 रुपये पर ओपन हुआ और इसमें भी देखते ही देखते 5 फीसदी का लोअर सर्किट लग गया. शेयर का भाव भी 46.46 रुपये पर आ गया. स्टॉक में गिरावट का असर कंपनी के मार्केट कैप पर पड़ा और ये कम होकर 19220 करोड़ रुपये रह गया. 

पहले किया मालामाल, अब कर रहा कंगाल
बता दें अनिल अंबानी की इन कंपनियों के शेयरों ने अपने निवेशकों को बीते पांच साल में मालामाल किया है, लेकिन बीते एक महीने से इसमें ज्यादातर दिनों में गिरावट ही देखने को मिली है. एक ओर जहां Reliance Infra Share ने पांच साल में निवेशकों को 821.91% का ताबड़तोड़ रिटर्न दिया और बीते 1 महीने में करीब 20 फीसदी फिसला है. तो वहीं दूसरी ओर Reliance Power Share ने पांच साल में निवेशकों की दौलत में 1172.88 फीसदी की बढ़ोतरी की है, लेकिन पिछले एक महीने में 18.18फीसदी फिसला है. 
  
शेयर टूटने के पीछे ये बड़ा कारण
Anil Ambani के शेयरों में गिरावट उनके आवास और कंपनी के ठिकानों पर सीबीआई की तलाशी के बाद देखने को मिली, जिनसे निवेशकों के सेंटीमेंट पर बुरा असर पड़ा. दरअसल, CBI ने शनिवार को रिलायंस कम्‍युनिकेशंस लिमिटेड (RCom) के डायरेक्‍टर अनिल अंबानी के मुंबई स्थित आवास की तलाशी ली थी. इससे कुछ दिन पहले ही भारतीय स्‍टेट बैंक ने 2,929.05 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी की शिकायत की थी, जिसे लेकर मामला दर्ज किया गया था. इसके बाद सीबीआई की टीमों ने दो स्‍थानों आरकॉम के अधिकारिक परिसर और अंबानी के आवास पर छापे मारे थे. बता दें कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने उनके कफ परेड स्थित आवास 'सी विंड' पर तलाशी अभियान चलाया था. 

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस तलाशी के बाद अनिल अंबानी की कंपनी के प्रवक्ता की ओर से बयान जारी कर बताया गया था कि ये कार्रवाई जल्दी पूरी हो गई थी और SBI द्वारा जो शिकायत दर्ज की गई, वो 10 साल से भी ज्यादा पुराने मामले से जुड़ी है, जब Anil Ambani कंपनी में नॉन-एग्‍जीक्‍यूटिव डायरेक्‍टर थे, उनकी रोजाना के मैनेजमेंट में कोई भूमिका नहीं थी. उन्होंने बताया कि एसबीआई पहले ही 5 अन्‍य नॉन एग्‍जीक्‍यूटिव डायरेक्‍टर्स के खिलाफ कार्रवाई वापस ले चुका है. प्रवक्ता की ओर से अनिल अंबानी पर लगाए गए सभी आरोप और अभियोगों को निराधार बताते हुए खंडन किया गया है और कहा गया है कि वे अपना बचाव करेंगे. 

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अफने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

