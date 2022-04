नन्हे सौरभ को बनना है डॉक्टर, जानें उसकी कहानी Anil Agarwal की जुबानी!

वेदांता समूह के अनिल अग्रवाल इन दिनों ट्विटर (Anil Agarwal Twitter) पर काफी सक्रिय रहते हैं. हाल में अपने सोशल मीडिया हैंडल पर उन्होंने एक छोटे से बच्चे की तस्वीर शेयर की है, जो डॉक्टर-डॉक्टर खेल रहा है. इसके साथ उन्होंने इस नन्हे बच्चे की पूरी कहानी भी साझा की है.

अनिल अग्रवाल ने लोगों के साथ सौरभ की कहानी साझा करते हुए लिखा, 'आज मैं आपको सौरभ से मिलवाना चाहता हूं. वो उन बच्चों में से एक है जो हमारे नंद घर में आकर समय बिताते हैं. सौरभ अभी उतना बड़ा नहीं हुआ है कि उसका एडमिशन पढ़ाई-लिखाई वाली एक्टिविटीज में हो सके. लेकिन वो अपनी चाची के साथ यहां नियमित रूप से आता है. उसकी चाची यहां काम करती हैं. सौरभ उनके साथ छत्तीसगढ़ के बालोद नंद घर में आता है.'

Today, I want you to meet Sourabh, one of the kids who comes & spends time at our Nand Ghar in Chhattisgarh. Although he's a little young for enrollment in our education program, he visits regularly with his aunt, who works here. Sourabh loves playing doctor-doctor. 🩺👨🏽‍⚕️...(1/2) pic.twitter.com/b5Q6Y1bWct

इसी के साथ अग्रवाल ने लिखा है, 'सौरभ को डॉक्टर-डॉक्टर खेलना बहुत पसंद है. नंद घर में वह सबको मरीज की तरह एक्टिंग करने के लिए कहता है, ताकि डॉक्टर बनकर वो उन्हें बचा सके.अगले महीने सौरभ तीन साल का हो जायेगा और नंद घर में उसका एडमिशन भी हो जाएगा. यहां सौरभ अपनी प्यारी मुस्कान और मासूमियम से ना जानें कितने लोगों का दिल जीतने वाला है.'

...He makes everyone pretend to be a patient so he can be the one who saves them! He turns 3 years old next month so he will get fully enrolled in our program. Here’s to Sourabh saving as many lives as possible with his sweet smile and innocence! (2/2)