बस से तगड़ी टक्कर, लेकिन सेफ रहे XUV700 के सवार, Anand Mahindra को मिली ये सीख

ज़रा कल्पना कीजिए कि एक चौराहे पर एक तरफ से बस आ रही हो और दूसरी तरफ से एक कार, दोनों के बीच भीषण भिड़ंत हो जाए और फिर भी सब सुरक्षित रहें, तो इसे आप किसी चमत्कार से कम नहीं मानेंगे.

महिंद्रा एंड महिंद्रा (Mahindra & Mahindra) के चेयरमैन आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) ने आज अपने ट्विटर पर ऐसा ही वीडियो शेयर किया है जिसमें Mahindra XUV700 की टक्कर एक बस से हो जाती है. इस घटना ने आनंद महिंद्रा को भी बड़ा पाठ पढ़ाया है.

महिंद्रा ने की टीम की हौसलाफजाई

आनंद महिंद्रा ने वीडियो के साथ ट्वीट (Anand Mahindra Tweet) किया, ‘सबसे पहले तो मुझे इस बात की खुशी है कि इस दुर्घटना में कोई यात्री हताहत नहीं हुआ. हमारी सभी गाड़ियों के डिजाइन में सेफ्टी सबसे अहम है. इस समाचार ने हमारे इस विचार को और पक्का किया है. मैं हमारी टीम का शुक्रगुजार हूं बि उसने अपनी डिजाइन में इसे शामिल किया और मुझे उम्मीद है कि ये घटना उन्हें आगे भी प्रेरणा देती रहेगी.

तमिलनाडु में घटी दुर्घटना

आनंद महिंद्रा ने जो वीडियो शेयर किया है, वह घटना तमिलनाडु की है. जहां तमिलनाडु ट्रांसपोर्ट की एक बस और Mahindra XUV700 के बीच भिड़ंत हो जाती है. हालांकि इस घटना में कार के केबिन को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है और सभी यात्री सुरक्षित रहते हैं.

First, I’m grateful that the passengers were unhurt. Safety is the predominant design objective in all our vehicles. This news item reinforces that philosophy.I’m grateful to our team for walking the talk in their designs & I hope this inspires them to rise even further https://t.co/bkSXxJT4U4