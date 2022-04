बूझो तो जानें, Anand Mahindra सब से पूछते हैं- कैसे बना ये झूमर?

बूझो तो जानें, अबकी बार ये सवाल आपके किसी दोस्त ने नहीं, बल्कि देश के दिग्गज उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने किया है. वो भी एक अनोखे ‘झूमर’ के बारे में. उन्होंने अपने ट्विटर (Anand Mahindra Twitter) पर अलग तरह के झूमर की फोटो शेयर की है.

सबसे पूछता हूं-कैसे बना ये झूमर

जो फोटो आनंद महिंद्रा ने शेयर की है, वो उनकी कंपनी के बोर्ड रूम में लगे झूमर की है. आनंद महिंद्रा के ट्वीट (Anand Mahindra Tweet) से पता चलता है कि उन्हें लोगों से ‘ये झूमर कैसे बना है?’ पूछकर बड़ा मजा आता है. केवल कारों से असली मोहब्बत करने वाले ही इस झूमर के बारे में कुछ बता सकते हैं.

Jeep की ग्रिल से बना झूमर

ये झूमर बना है Willys Jeep की ग्रिल से. इसके बारे में महिंद्रा ग्रुप की चीफ कस्टमर और ब्रांड ऑफिसर आशा खरगा ने भी एक ट्वीट किया है. इसमें लिखा है, ‘1947 में महिंद्रा एंड महिंद्रा को USA की Williys Jeep को असेंबल करने का लाइसेंस मिला था. ताकि नए-नए आजाद हुए भारत की सड़कों पर ये गाड़ी फर्राटा भर सके. कभी सड़क पर दहाड़ मारने वाली ये गाड़ी, छत पर भी कितनी सुंदर और एलिगेंट दिख सकती है. Jeep की ग्रिल से बना ये शानदार झूमर अब हमारे बोर्ड रूम की शोभा बढ़ाता है.

I enjoy asking visitors if they can make out what elements the lamp fixture is made of. Only real car lovers figure it out without any prompting…😊 https://t.co/0b7wzPF8sY