Anand Mahindra ने Uday Kotak को दिया Shark Lesson of the Day, ट्विटर पर छिड़ी बहस

आनंद महिंद्रा इस बार किसी टैलेंटेड इंसान को नौकरी देने या अपने वायरल वीडियो की वजह से चर्चा में नहीं है. बल्कि इस बार उन्होंने ट्विटर पर Kotak Mahindra Bank के प्रमुख Uday Kotak को भविष्य के बिजनेस के लिए एक राय दी जो Shark Tank India में दिखाए जाने वाले Shark Lesson of the Day की तरह ही है. उनके इस ट्वीट के बाद इसे लेकर सोशल मीडिया पर एक बहस ही छिड़ गई..

‘भविष्य होगा Phygital का’

उदय कोटक ने शुक्रवार को Facebook Meta की मार्केट वैल्यू में 240 अरब डॉलर (करीब 18 लाख करोड़ रुपये) की कमी आने को लेकर ट्वीट (Uday Kotak Twitter) किया था. उन्होंने लिखा कि 18 लाख करोड़ रुपये की वैल्यू में ये कमी भारत की सबसे बड़ी कंपनी की कुल वैल्यू से ज्यादा है. ये हमारे समय की नाजुक स्थिति को दिखाता है. अब कभी सामान्य नहीं होने वाली दुनिया में आपका स्वागत है...

उदय कोटक के इस ट्वीट पर आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra Tweet) ने कहा कि उदय, मेरा मानना है कि पर्यावरण और कोरोना जैसी बीमारी से आई ये अस्थिरता इस बात का भी संकेत है, कि आने वाली लंबी अवधि में Phygital (Physical + Digital) बिजनेस मॉडल अधिक स्थिर होंगे.

Uday, I believe that apart from an environment of endemic volatility, it’s also a sign that, in the longer term, Phygital business models are more stable. An underlying anchor of ‘live’ interactions/transactions provides more durability. @udaykotak https://t.co/OBdcVZlLzA

— anand mahindra (@anandmahindra) February 4, 2022

Twitter पर छिड़ी बहस

आनंद महिंद्रा की इस सलाह पर कई लोगों ने अपनी बात रखी, जिसमें एक-दो खुद आनंद महिंद्रा ने रीट्वीट किया. गुहेश रामनाथन नाम के एक ट्विटर यूजर ने लिखा कि ‘मेरा मानना है कि हमें Phygital नहीं बल्कि Digical के बारे में सोचना चाहिए. आज के समय में डिजिटल लोगों के बीच जागरुकता लाने, इच्छा जगाने और रुचि पैदा करने में आगे है. जबकि फिजिकल बिजनेस डिस्ट्रिब्यूशन, मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन जैसे एक्शन को आगे बढ़ाता है.

My suggestion: Don't think 'phygital'; think 'digical'. Today, Digital leads, upping awareness, interest and desire. Physical promotes action (distribution, manufacturing and supply chain).

— Guhesh Ramanathan (@guhesh) February 4, 2022

वहीं मनोज झा नाम के एक और यूजर ने लिखा कि फिजिटल अब स्थायी होगा, इसने निश्चित तौर पर मानवीय संवेदनाओं और स्टोर विजिट करने के अनुभव को एक किया है. ब्रांड अब अपेन ग्राहकों को फिजिटल अनुभव देने पर जोर दे रहे हैं.

"Phygital is here to stay & literally bring together the human sensory & experience of visiting stores with an ultra-personalized digital layer.Brands have now tuned into phygital customer experience.A successful customer journey connecting online & offline is the new El Dorado.”

— Manoj K Jha aka Manu 😷 (@manojgjha) February 4, 2022

