चढ़ाई पर फ्लाइट की तरह ट्रक का टेकऑफ, हैरान हो गए Anand Mahindra

महिंद्रा समूह के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने ट्विटर (Anand Mahindra Tweet) पर एक ट्रक का मजेदार वीडियो शेयर किया है. वो इस ट्रक को देखकर इतना हैरान हुए कि उन्हें भरोसा ही नहीं हुआ कि ऐसा हकीकत में भी हो सकता है...

अपने इंजीनियरों पर ही नहीं हो रहा ‘भरोसा’

इस वीडियो के बारे में आनंद महिंद्रा ने लिखा है, ग्राहकों की जरूरत को समझने के लिए ऑटो इंडस्ट्री में एक मानक तरीका ‘क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट’ (QFD) का पालन किया जाता है. ताकि फिर उसे गाड़ियों के स्पेसिफिकेशन में शामिल किया जा सके. मुझे नहीं लगता कि हमारी कंपनी के इंजीनियरों ने इस जरूरत को ध्यान में रखा होगा जब उन्होंने Mahindra Supro Truck को डिजाइन किया होगा.

The Auto Industry uses “Quality Function Deployment” (QFD) a structured approach to defining customer needs & translating them into specs of products to meet those needs. I don’t believe our engineers took these ‘needs’ into account when designing this Mahindra Supro Truck! 🙄 pic.twitter.com/CHGHj0Xwtz — anand mahindra (@anandmahindra) February 4, 2022

दरअसल इस वीडियो में एक ओवरलोड ट्रक है जो चढ़ाई पर चढ़ते समय आगे से काफी ऊंचा उठ जाता है. जिसे देखने पर लगता है कि ये टेक ऑफ करने वाला है. इस वीडियो के साथ एक दक्षिण भारतीय गाना जुड़ा है. साथ ही लोग लुंगी पहने दिख रहे हैं. जिससे लगता है कि ये दक्षिण भारत में कहीं का वीडियो है.

लोग भी कर रहे ‘शानदार’ कमेंट

इस वीडियो पर लगातार लोग कमेंट करके अपने लाइफ के ऐसे अनोखे किस्से बता रहे हैं. लोकेश पंचोली नाम के एक ट्विटर यूजर ने लिखा, ‘ये पहला ऐसा रीयल वीडियो है, जिसमें महिंद्रा का वाहन उड़ रहा है. बाकी सब विज्ञापन होते हैं जिसमें महिंद्रा की गाड़ियां दीवार तोड़ती हैं या उड़ती हैं’

aha...this is first real video where the mahindra vehicle is really flying. rest only ads have mahindra vehicles breaking walls and flying in... 😀👍👍👍 — Lokesh (@lokeshpancholi) February 4, 2022

प्रसाद हैशटैग नाम के एक और यूजर ने लिखा, ‘सिनेमा (Cinema) वाले ऐसे सीन रिक्रिएट करते हैं या इन लोगों ने सिनेमा का सीन उठाया है. अगली बार जब हम होई फ्लांइग ट्रक (Flying Truck) देखेंगे तो ये सीन उसका सबूत होगा.’

Cinemas recreate these scenes?

OR

These ppl take a leaf out of cinemas??

Next time we see a truck flying, this scene will be proof. — #HastagPrasad (@PrasadHastag) February 4, 2022

राहुल नाम के यूजर ने लिखा कि सर अगर ये लोग चाहें तो ट्रक को एयरोप्लेन में भी बदल सकते हैं, और ये टेक्नोलॉजी आपके पास कभी नहीं आएगी.

Sir if they wish they can also convert your truck into aeroplane aur ye technology kabhi nhi aaygi apke pass 🤣🤗 — Rahul (@RahulRa76564839) February 4, 2022

