बिरजू राम को मिल गई नौकरी, Anand Mahindra बोले- एक ब्रेक का हर कोई हकदार

महिंद्रा ग्रुप के हेड आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) ने एक बार फिर टैलेंट को नई पहचान दी है. दिव्यांग बिरजू राम (Birju Ram) को नौकरी देते हुए उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है, ‘एक ब्रेक का हर कोई हकदार’...

खूब हुईं ‘निगेटिव’ बातें

आनंद महिंद्रा ने बिरजू को नौकरी दिए जाने से जुड़ी तस्वीर शेयर करते हुए कहा कि उसे लेकर YouTube पर कई वीडियो बने, जिसमें उसके बारे में निगेटिव बातें की गई. लेकिन मैं राम और महिंद्रा लॉजिस्टिक्स कंपनी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि बिरजू राम को हमारे दिल्ली के इलेक्ट्रिक व्हीकल यार्ड में नौकरी मिल गई है. हर कोई एक ब्रेक का हकदार है....

There have been many follow up videos and negative ‘revelations’ about this gentleman on YouTube But I want to thank Ram and @Mahindralog_MLL for employing Birju Ram at one of our EV charging yards in Delhi. EVERYONE deserves a break… https://t.co/pBpH6TpgnB pic.twitter.com/mJHYKvjzBZ

‘फटफटी’ चलाते थे बिरजू

आनंद महिंद्रा को कुछ महीने पहले बिरजू का वीडियो अपने ट्विटर (Anand Mahindra Twitter) टाइम लाइन पर मिला था. इसमें बिरजू एक राहगीर को अपनी ‘मोटरसाइकिल’ और ‘एक्टिवा’ के इंजन को मिलाकर बनाई गई ‘फटफटी रिक्शा’ के बारे में बता रहे हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस फटफटी पर बिरजू कार की सीट पर बैठकर रिक्शा चलाते हैं, क्योंकि वो हाथ और पैर दोनों से दिव्यांग हैं. बिरजू का एक और नाम मोहम्मद असलम भी है.

जज़्बे ने बनाया महिंद्रा को ‘कायल’



दिव्यांग बिरजू के जज़्बे से आनंद महिंद्रा काफी प्रभावित हुए. जब उन्होंने बिरजू के वीडियो शेयर किया तो लिखा ‘इस व्यक्ति की काबिलियत और जज़्बे ने मुझे कायल बना दिया है. वह ना सिर्फ दिव्यांगता से लड़ रहा है, बल्कि उसके पास जो है उससे काफी खुश भी है. राम, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स में हम इन्हें लास्ट माइल डिलीवरी के लिए बिजनेस एसोसिएट बना सकते हैं?

Received this on my timeline today. Don’t know how old it is or where it’s from, but I’m awestruck by this gentleman who’s not just faced his disabilities but is GRATEFUL for what he has. Ram, can @Mahindralog_MLL make him a Business Associate for last mile delivery? pic.twitter.com/w3d63wEtvk