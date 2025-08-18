scorecardresearch
 

₹30000Cr की विरासत का विवाद, संजय कपूर की मां के बाद अब बहन मंधीरा बोलीं- ' हम अजनबी नहीं...'

Sona Comstar और दिवंगत संजय कपूर की फैमिली के बीच करीब 30000 करोड़ रुपये की विरासत का विवाद बढ़ता ही जा रहा है, पहले मां रानी कपूर ने कंपनी पर गंभीर आरोप लगाए, तो अब उनकी बहन ने कंपनी द्वारा परिवार से अजनबियों जैसे व्यवहार किए जाने की बात कही है.

मां रानी कपूर के बाद बहन मंधीरा कपूर ने लगाए गंभीर आरोप (Photo: Instagram )
मां रानी कपूर के बाद बहन मंधीरा कपूर ने लगाए गंभीर आरोप (Photo: Instagram )

बॉलीवुड अभिनेत्रा करिश्मा कपूर (Karishma Kapoor) के पूर्व पति और दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर (Sunjay Kapur) की 30,000 करोड़ रुपये की विरासत को लेकर जारी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. पहले उनकी मां रानी कपूर ने सोना बीएलडब्ल्यू प्रसिजन फोर्जिंग्स (Sona Comstar) के मैनेजमेंट पर बड़ा आरोप लगाते हुए स्टेकहोल्डर्स को एक लेटर लिखकर कहा कि उनके बेटे की अचानक मौत के बाद उसकी पारिवारिक विरासत को हड़पने की कोशिश की जा रही है. तो वहीं अब संजय कपूर की बहन मंधीरा कपूर स्मिथ ने चिंता जताते हुए एक इंटरव्यू में कंपनी द्वारा परिवार के साथ अजनबियों जैसे व्यवहार करने का आरोप लगाया है. 

मां रानी कपूर के लेटर से मचा था हड़कंप
करीब 30,000 करोड़ रुपये की कंपनी सोना कॉमस्टार के चीफ संजय कपूर का 12 जून को लंदन में पोलो खेलते समय निधन हो गया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हृदय गति रुकने को कारण बताया गया था. उनकी उम्र 53 साल थी. इसके बाद उनकी मां रानी कपूर (Rani Kapur) ने Sona Comstar की एजीएम (सालाना आम बैठक) की पूर्व संध्या पर शेयरधारकों को एक लेटर लिखा, जिससे हड़कंप मच गया था.

लेटर में उन्होंने दावा किया कि भावनात्मक संकट की स्थिति में उन्हें डॉक्युमेंट्स पर साइन करने के लिए मजबूर किया गया, वो भी बंद दरवाजों के पीछे और कंपनी के अकाउंट्स और सूचनाओं तक पहुंच से भी उन्हें दूर रखा गया. उन्होंने कहा कि वह अपने पति की वसीयत की एकमात्र लाभार्थी थीं और मैजोरिटी शेयरहोल्डर भी थीं, लेकिन उनके बेटे की अचानक मौत के बाद उनकी पारिवारिक विरासत को हड़पने की कोशिश की जा रही है.  . 

इसके बाद कपूर फैमिली और सोना कॉमस्टार के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि कंपनी ने संजय कपूर और मंधीरा कपूर की मां रानी कपूर को काम बंद करने का नोटिस जारी कर दिया. कंपनी Sona Comstar ओर से साफ कहा गया कि रानी कपूर की 2019 से कंपनी में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई भूमिका नहीं रही है. बता दें कि रानी कपूर ने यह भी आरोप लगाया है कि उन पर अपनी बहू प्रिया सचदेव कपूर (Priya Sachdeva Kapur) को कंपनी के बोर्ड में गैर-कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त करने के लिए दस्तावेजों पर साइन करने के लिए दबाव डाला गया.

Sunjay Kapur With Family (Photo: Instagram)

बहन मंधीरा ने कंपनी पर लगाए बड़े आरोप 
मां रानी कपूर के बाद अब दिवंगत संजय कपूर की बहर मंधीरा कपूर स्मिथ ने इस बात पर चिंता जाहिर की है कि उनके पिता द्वारा स्थापित ऑटोमोटिव कंपनी ही अब उनकी 80 वर्षीय मां समेत पूरे परिवार के साथ कैसा व्यवहार कर रही है? उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान दावा किया कि परिवार के साथ अजनबियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है. मंधीरा ने कहा कि भाई के निधन के बाद महज कुछ ही दिनों में परिवार से सब कुछ छीन लिया गया. 

मां रानी कपूर को बोर्ड में जगह देने की मांग 
मंधीरा कपूर स्मिथ ने आगे ये दावा किया है Sona Comstar मेरे दिवंगत पिता सुरिंदर कपूर की वजह से खड़ी हुई और इसे बनाने में पिता के साथ मेरी मां भी फाउंडर की भूमिका में हमेशा रही हैं. जिन्होंने कंपनी को ज्वेलरी बिजनेस से शुरू होकर ऑटोमोटिव क्षेत्र में एक बड़ा बनाया. लेकिन मैजोरिटी स्टेकहोल्डर होने के बावजूद भी उनकी मां को अब कंपनी से पूरी तरह बाहर रखा जा रहा है. उन्होंने मांग करते हुए कहा है कि, 'मेरी मां रानी कपूर को सम्मान मिलना चाहिए और कंपनी के बोर्ड में नॉन-एग्जिक्युटिव सीट भी दी जानी चाहिए.' 

बेटी ने कहा- 'मेरी मां कोई अजनबी नहीं'
संजय कपूर की बहन ने भी कंपनी की आलोचना की कि कंपनी ने उनकी मां से संजय कपूर की मृत्यु के बाद बोर्ड बैठक में देरी के अनुरोध के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगने तक के लिए कहा गया. कंपनी मैनेजमेंट ने उनकी भावनाओं की परवाह नहीं की और न ही इस बात का सम्मान रखा कि वह मेरे पिता के साथ कंपनी बनाते समय साथ खड़ी रहीं. उन्होंने कहा कि बोर्ड मीटिंग में देरी की मांग करना वाजिब था, क्योंकि वह कोई अजनबी नहीं है.

बड़ा आरोप लगाते हुए मंधीरा ने आगे कहा कि ये मुद्दा सिर्फ पैसे या बिजनेस का नहीं है. जिन लोगों ने इस कंपनी को नहीं बनाया है, उन्हें बस पैसा ही दिखाई देगा, लेकिन जिन्होंने इसे खड़ा किया है उन्हें इससे कहीं ज्यादा नजर आएगा. हम इसे एक विरासत के रूप में देखते हैं, इसमें अपने पिता के सपनों को देखते हैं.

