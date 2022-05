Adani Wilmar पर 5वें दिन भी लोअर सर्किट, समूह के सातों शेयरों को तगड़ा नुकसान

Adani Group Stocks: ब्याज दरें बढ़ने और कोरोना महामारी की नई लहर की आशंका के बीच पिछले कुछ दिनों से शेयर बाजार बिकवाली की चपेट में है. इसका खामियाजा कई ऐसे स्टॉक्स को भी उठाना पड़ रहा है, जो बाजार की चाल को मात दे पा रहे थे. अडानी ग्रुप को इस बिकवाली से कुछ ज्यादा ही नुकसान हुआ है. मार्केट को आउटपरफॉर्म करने वाले अडानी विल्मर (Adani Wilmar) और अडानी पावर (Adani Power) के शेयरों पर लगातार लोअर सर्किट लग रहा है. आज मंगलवार को तो अडानी समूह (Adani Group) के सातों शेयर भारी नुकसान में रहे.

600 रुपये से भी नीचे आया विल्मर

महज 3 महीने पहले शेयर बाजार में लिस्ट होने के बाद अडानी समूह (Adani Group) की कंपनी अडानी विल्मर (Adani Wilmar) का स्टॉक इन्वेस्टर्स के लिए मल्टीबैगर (Multibagger Stock) रिटर्न देने वाला साबित हो रहा था. हालांकि पिछले सप्ताह से इसकी हालत खराब है. ऑल टाइम हाई (All Time High) छूने के बाद से इस स्टॉक में लगातार बिकवाली हो रही है. इस कारण आज मंगलवार को लगातार पांचवें सेशन में अडानी विल्मर (Adani Wilmar) के स्टॉक पर लोअर सर्किट लग गया. यह स्टॉक आज बीएसई (BSE) पर 4.99 फीसदी गिरकर 583.25 रुपये पर बंद हुआ.

ऑल टाइम हाई से इतना गिरा

अडानी विल्मर के स्टॉक ने 28 अप्रैल को अपना ऑल टाइम हाई (Adani Wilmar All Time High) छुआ था. उस रोज के कारोबार में इसका भाव 878.35 रुपये तक चढ़ा था. ऑल टाइम हाई लेवल छूने के बाद यह स्टॉक लगातार प्रॉफिट बुकिंग की चपेट में आ रहा है. तब से यह स्टॉक अब तक 35 फीसदी से ज्यादा नीचे आ चुका है. पिछले 8 सेशन से इस स्टॉक के भाव में लगातार गिरावट आ रही है. आज लगातार पांचवां ऐसा सेशन है, जब अडानी विल्मर के स्टॉक पर लोअर सर्किट लगा है.

अडानी पावर पर भी लोअर सर्किट

अडानी पावर (Adani Power) भी कुछ दिनों पहले तक इन्वेस्टर्स को बढ़िया रिटर्न दे रहा था. हालांकि ऑल टाइम हाई छूने के बाद इस स्टॉक में भारी बिकवाली हो रही है. आज के कारोबार में अडानी के इस स्टॉक पर भी लोअर सर्किट लगा और यह 4.99 फीसदी गिरकर 267.60 रुपये पर बंद हुआ. इसने भी अडानी विल्मर की तरह 28 अप्रैल को 312.30 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाया था. उसके बाद से अब तक यह स्टॉक 14 फीसदी से ज्यादा गिर चुका है.

अडानी ग्रीन एनर्जी को सबसे ज्यादा घाटा

हाल ही में एसबीआई (SBI) को मार्केट कैप के मामले में पीछे छोड़ने वाले अडानी ग्रीन एनर्जी (Adani Green Energy) के स्टॉक को आज तगड़ा नुकसान हुआ. आज बीएसई पर इसका स्टॉक 8.17 फीसदी गिरकर 2,486.80 रुपये पर आ गया. इसके चलते कंपनी का एमकैप भी कम होकर 3,88,939 करोड़ रुपये रह गया है. इसी तरह अडानी समूह के एक अन्य स्टॉक को आज 8 फीसदी से ज्यादा नुकसान हुआ. अडानी ट्रांसमिशन (Adani Transmission) का स्टॉक बीएसई पर 8.14 फीसदी गिरकर 2,475.10 रुपये पर बंद हुआ.

अडानी के ये स्टॉक भी आए चपेट में

अडानी समूह के बाकी 3 स्टॉक भी आज बाजार की बिकवाली से नहीं बच पाए. अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (Adani Enterprises Ltd) का स्टॉक 3.98 फीसदी गिरकर 2,110.45 रुपये पर आ गया. इसके अलावा अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड (Adani Ports And Special Economic Zone Ltd) के स्टॉक के भाव में 2.65 फीसदी की गिरावट आई और यह 771.30 रुपये पर बंद हुआ. अडानी टोटल गैस (Adani Total Gas) को बाकियों की तुलना में कम नुकसान हुआ. यह स्टॉक बीएसई पर 0.66 फीसदी गिरकर 2,346.95 रुपये पर बंद हुआ.