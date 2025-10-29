scorecardresearch
 

अडानी से महिंद्रा तक... आज के 'हीरो' बने ये 10 स्टॉक, सेंसेक्स-निफ्टी जोरदार बढ़त लेकर बंद

Stock Market में बुधवार को तेजी के साथ कारोबार की शुरुआत हुई और ये अंत तक जारी रही. सेंसेक्स 368 अंकों की उछाल के साथ बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी ने 117 अंक की बढ़त लेकर क्लोजिंग की.

शेयर बाजार के दोनों इंडेक्स ग्रीन जोन में बंद (Photo: AI Generated)
शेयर बाजार के दोनों इंडेक्स ग्रीन जोन में बंद (Photo: AI Generated)

शेयर बाजार में बुधवार को तेजी रही और दोनों इंडेक्स ग्रीन जोन में बंद हुए. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स (BSE Sensex) 85,000 के बेहद करीब बंद हुआ, तो वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की निफ्टी (NSE Nifty) 26,000 के स्तर के पार निकलकर क्लोज हुआ. बाजार में तेजी के बीच Adani Ports, M&M Finance से लेकर SAIL तक के शेयर रॉकेट की रफ्तार से भागते दिखाई दिए. 

सेंसेक्स-निफ्टी में दिनभर उछाल
शेयर मार्केट में कारोबार की शुरुआत में बीएसई का सेंसेक्स अपने पिछले बंद 84,628.16 के लेवल से उछलकर 84,663.68 पर ओपन हुआ. इसके बाद इस इंडेक्स ने जोरदार छलांग लगाते हुए 85,105 का स्तर छू लिया. हालांकि, आखिरी कारोबारी घंटे में इसकी तेज रफ्तार कुछ धीमी पड़ी, फिर भी Sensex 368.98 अंकों की बढ़त के साथ 84,997.13 पर क्लोज हुआ. 

सेंसेक्स की तरह ही एनएसई के निफ्टी ने भी दिनभर तेजी में कारोबार किया. ये अपने पिछले बंद 25,936.20 की तुलना में चढ़कर 25,982 पर खुला और फिर तेज रफ्तार के साथ 26,000 के पार निकल गया. मार्केट क्लोज होने पर Nifty 117.70 अंक की तेजी के साथ 26,053.90 पर बंद हुआ. बता दें कि बुधवार को निफ्टी ने 13 महीने का हाई लेवल छुआ. 

क्यों शेयर बाजार में जारी है तेजी? 
बाजार में जारी तेजी को लेकर जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के रिसर्च हेड विनोद नायर ने कहा कि भारत-अमेरिका ट्रेड डील में संभावित प्रगति से बाजार का सेंटीमेंट मजबूत हुआ है. वहीं दूसरी ओर क्रूड की कीमतें गिरने से OPEC+ के प्रोडक्शन में वृद्धि की उम्मीद कम हुई, जिससे Oil Stocks में आई तेजी का सपोर्ट मार्केट को मिला. एक और बड़ा कारण US FED का पॉलिसी रेट को लेकर आने वाला निर्णय भारत ही नहीं, वैश्विक बाजारों के लिए महत्वपूर्ण हैं और इनमें 25BPS की कटौती की उम्मीद है.

सबसे तेज भागने वाले ये 10 शेयर
बात करें, Stock Market में आई तेजी के बीच सबसे ज्यादा उछलकर बंद हुए शेयरों के बारे में, तो लार्जकैप कैटेगरी में शामिल अरबपति गौतम अडानी की कंपनी Adani Ports का शेयर (2.78%), NTPC SHare (2.61%), PowerGrid Share (2.58%), HCL Share (2.35%) और Tata Steel Share (1.81%) तक उछलकर बंद हुआ.

मिडकैप कैटेगरी में भी बहार देखने को मिली और इसमें SAIL Share (6.20%), M&M Finance Share (6.07%), Hindustan Petroleum Share (3.53%) और Suzlon Share (3.47%) चढ़कर बंद हुआ. स्मॉलकैप में Bluedardt Stock (20%) की बढ़त लेकर क्लोज हुआ. 

बाजार की तेजी में भी टूटे ये स्टॉक 
बात करें, शेयर बाजार में तेजी के बावजूद गिरावट लेकर रेड जोन में बंद हुए शेयरों के बारे में, तो लार्जकैप में ऐसे स्टॉक्स की लिस्ट में BEL (1.54%) फिसलकर बंद हुआ. तो वहीं Eternal Share (1.24%). M&M Share (1.15%) फिसलकर बंद हुआ. मिडकैप में मोतीलाल ओसवाल (7.55%), 360One Share (3.73%), Starhealth Share (2.90%) और Policybazar Share (2.81%) की गिरावट में रहा. 

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

