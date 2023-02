अमेरिका से ये खबर आते ही अडानी एंटरप्राइजेज में 35% की भारी गिरावट, बाकी कंपनियों के शेयर भी बिखरे

भारतीय अरबपति गौतम अडानी (Gautam Adani) की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं. बीते 10 दिनों में उनकी नेटवर्थ से 52 अरब डॉलर की बड़ी रकम साफ हो गई और दुनिया के अरबपतियों की लिस्ट (Billionaires List) में वे पहले 2 से 4 और फिर चार से 7 और अब 21वें नबंर पर खिसक गए हैं. रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद बिगड़े हालातों के बाद अब अमेरिका से भी उनसे जुड़ी बुरी खबर आई है, जिसके बाद Adani Enterprises के शेयर शुक्रवार को भरभराकर 35 फीसदी तक टूट गए.

अमीरों की लिस्ट में 21वें नंबर पर पहुंचे

सबसे पहले बात कर लेते हैं अमेरिका से अडानी ग्रुप (Adani Group) को लेकर आई बुरी खबर की. तो बता दें रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट (Hindenburg Report) 24 जनवरी को पब्लिश होने के बाद गौतम अडानी की शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों के शेयरों में सुनामी देखने को मिल रही है. रोजाना के हिसाब से अडानी के स्टॉक्स (Adani Shares) गिर रहे हैं और इसके चलते उनकी संपत्ति लगातार घटती जा रही है. इस साल 2023 में अब तक उन्हें 59.2 अरब डॉलर का घाटा झेलना पड़ा है और इसमें से 52 अरब डॉलर महज बीते 10 दिनों में साफ हो गए.बीते 24 घंटे में ही गौतम अडानी अमीरों की लिस्ट में 5 पायदान नीचे पहुंच गए हैं.

Dow Jones से बाहर होगी अडानी एंटरप्राइजेज

अब अमेरिका के डाउ जोंस सस्टेनिबिलिटी इंडेक्स से अडानी एंटरप्राइजेज के शेयर को बाहर करने का ऐलान कर दिया है. डाउ जोंस सस्टेनिबिलिटी इंडेक्स से Adani Enterprises Stocks को बाहर करने का फैसला कंपनी के शेयरों में लगातार आ रही भारी गिरावट के चलते लिया गया है. हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अडानी ग्रुप को लेकर स्टॉक हेरफेर-अकाउंटिंग फ्रॉड समेत कई तरह के दावे किए गए हैं. इन तमाम आरोपों को लेकर इंडेक्स ने मीडिया स्टेकहोल्डर एनालिसिस के बाद कार्रवाई करते हुए अडानी की कंपनी को हटाने का फैसला लिया है. रिपोर्ट के मुताबिक, 7 फरवरी को इसे डाउ जोंस से हटा दिया जाएगा.

शुक्रवार को भी 5 शेयरों में लोअर सर्किट

Dow Jones Index के अडानी एंटरप्राइजेज को बाहर निकालने के फैसले की खबर का सीधा असर कंपनी के शेयरों पर दिखाई दिया है. शेयर बाजार (Share Market) में दिन का कारोबार शुरू होते ही इनमें जोरदार गिरावट आई और ये 35 फीसदी तक टूट गए. खबर लिखे जाने तक Adani Enterprises Ltd के स्टॉक्स 35.00% या 547.80 टूटकर 1,017.45 रुपये के स्तर पर कारोबार कर रहे थे. इसके अलावा Adani Power में शुक्रवार को भी लोअर सर्किट लगा है और ये 5 फीसदी फिसलकर 191.95 रुपये पर ट्रेड कर रहे हैं. Adani Total Gas में भी लोअर सर्टिक आज फिर लगा है और 1622.35 रुपये पर कारोबार कर रहे हैं.

इसके अलावा खबर लिखे जाने तक सुबह 11 बजे तक Adani Wilmar Ltd में भी लोअर सर्किट है ये 5% गिरकर 399.95 रुपये पर थे. Adani Green Energy Ltd लोअर सर्टिक के साथ 10% फिसलकर 935.90 रुपये पर था. Adani Transmission Ltd में भी आज लोअर सर्टिक लगा और ये 10% गिरावट के साथ 1,396.05 पर थे. वहीं Adani Ports के शेयर 8.12% फिसलकर 424.90 रुपये, Ambuja Cements के स्टॉक 4.89% गिरकर 335.15 रुपये पर ACC Ltd के स्टॉक 4.36 फीसदी फिसलकर 1,761.45 रुपये पर कारोबार कर रहे थे.

NSE ने भी दिया अडानी का झटका

अमेरिका से पहले अपनी संपत्ति में गिरावट के सबसे बुरे दौर का सामना कर रहे गौतम अडानी को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की ओर से भी बड़ा झटका लगा था. गुरुवार को Stock Market के NSE ने Adani Group की तीन कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट्स और अंबुजा सीमेंट्स को एडिशनल सर्विलांस मेजर्स (ASM) के तहत रखने का बड़ा फैसला लिया है. ये सेबी का कंपनियों की निगरानी करने का एक तरीका है, जो निवेशकों की रक्षा के लिए उठाया जाता है. अब अडानी की कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट के चलते तीन कंपनियों को निगरानी में लिया गया है.