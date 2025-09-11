Billionaires List: एलन मस्क से छिना नंबर-1 का ताज... 81 साल का ये शख्स बना दुनिया का सबसे अमीर, जानिए नेटवर्थ

दुनिया के टॉप अरबपतियों की लिस्ट में बड़ा फेरबदल हुआ है और लंबे समय से दुनिया के नंबर-1 अमीर की कुर्सी पर बैठे एलन मस्क से ये ताज छिन गया है. 81 साल के टेक टॉयकून और ओरेकल के को-फाउंडर लैरी एलिसन उन्हें पीछे छोड़ते हुए दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन गए हैं. ये कमाल उनकी संपत्ति में अचानक एक ही दिन में आए 100 अरब डॉलर से ज्यादा के उछाल के चलते हुआ है. आइए जानते हैं इनकी नेटवर्थ के बारे में...

झटके में 8.90 लाख करोड़ रुपये बढ़ी संपत्ति

टेक दिग्गज कंपनी ओरेकल कॉर्पोरेशन ने अपने शानदार तिमाही नतीजों का ऐलान क्या किया और इसके बाद अचानक दुनिया के टॉप अरबपतियों की लिस्ट में खलबली सी मच गई. दरअसल, नतीजों के बाद इसके को-फाउंडर लैरी एलिसन की नेटवर्थ में 101 अरब डॉलर (करीब 8.90 लाख करोड़ रुपये) बढ़ गई और कंपनी के शेयरों में रिकॉर्ड उछाल देखने को मिला.

इतनी नेटवर्थ के साथ बने नंबर-1 अमीर

ब्लूमबर्ग बिलेनियर्स इंडेक्स के अनुसार, अचानक आए इस उछाल के चलते न्यूयॉर्क में सुबह 10:10 बजे तक एलिसन की संपत्ति 393 अरब डॉलर पर पहुंच गई और इसके साथ ही उन्होंने एलन मस्क को पीछे छोड़ नंबर-1 अमीर की कुर्सी पर कब्जा जमा लिया. इस समय पर लंबे समय से दुनिया के सबसे अमीर इंसान रहे एनल मस्क की नेटवर्थ 385 अरब डॉलर दर्ज की गई. किसी भी अरबपति की संपत्ति में एक ही दिन में आया ये अब तक का सबसे बड़ा उछाल है.

लैरी एलिसन को मिली इस उपलब्धि के साथ ही टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी कंपनियों के मालिक एलन मस्क का विश्व के सबसे धनी व्यक्ति के रूप में लंबा कार्यकाल समाप्त हो गया. गौरतलब है कि 81 साल के एलिसन इस उम्र में भी ओरेकल के चेयरमैन और चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर के पद की जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं. उनकी नेटवर्थ में अधिकांश हिस्सा उनकी कंपनी से होने वाली कमाई पर ही केंद्रित है.

बुधवार को 41% उछला ओरेकल का शेयर

ओरेकल के शेयर ने इस साल जोरदार तेजी दर्ज की है और इसके चलते तेजी से को-फाउंडर लैरी एलिसन अमीरों की लिस्ट में आगे बढ़ते गए और अब सबसे रईस बन गए हैं. 2025 में अब तक ओरेकल स्टॉक में 45% से ज्यादा की तेजी आ चुकी है. बुधवार को इस शेयर में 41% का उछाल आया और इसका भाव 328.33 डॉलर पर पहुंच गया.

इससे पिछले कारोबारी दिन एलिसन का शेयर 241.63 डॉलर पर क्लोज हुआ था, लेकिन बुधवार को तूफानी तेजी के साथ ये 319.19 डॉलर पर खुला और फिर तेज रफ्तार पकड़ते हुए 345.72 डॉलर तक पहुंच गया था.

टेस्ला के शेयर टूटने से मस्क को नुकसान

टेस्ला और स्पेसएक्स सीईओ एनल मस्क ने पहली बार 2021 में दुनिया के सबसे अमीर इंसान का ताज अपने नाम किया था. हालांकि, इसके बाद कुछ समय के लिए ये अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस और एलवीएमएच के चेयरमैन बर्नार्ड अरनॉल्ट के पास रहा, लेकिन बीते साल फिर संपत्ति में तेज उछाल के चलते मस्क ने नंबर-1 पायदान पर कब्जा जमा लिया था. लेकिन टेस्ला के शेयरों में इस साल अब तक आई तगड़ी गिरावट का असर सीधे उनकी नेटवर्थ पर दिखा. टेस्ला शेयर 13% तक फिसला है.

