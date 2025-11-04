'हां, मैं भी नचनिया हूं, डांस करता हूं, फिल्मों में काम करता हूं…' खेसारी यादव के साथ जुबानी जंग में बोले मनोज तिवारी

बिहार के चुनावी माहौल में जुबानी जंग तेज हो गई है. ऐसे में अब भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने हाल ही में भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बीच नचनिया शब्द को लेकर चल रहे विवाद पर खुल कर अपनी बात रखी.

मनोज तिवारी ने कहा कि सम्राट चौधरी बाेल चुके हैं कि उन्होंने नचनिया शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, तो बात वहीं खत्म हो जाती है. लेकिन अगर किया भी होता, तो इसमें गलत क्या है ? उन्होंने कहा कि मैं भी नचनिया हूं. हम सब तो कलाकार हैं, फिल्म में काम करते हैं, नाचते-गाते हैं, मनोरंजन करते हैं तो हम खुद नचनिया ही तो हैं. इसमें बुरा मानने जैसा कुछ नहीं.

एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए

मनोज तिवारी ने आगे कहा कि भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को एक-दूसरे की इज्जत करनी चाहिए. चुनाव बीत जाएंगे, लेकिन कलाकारों के बीच जो खटास पैदा हो गई है, वो रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकती है. हमें इस कटुता से ऊपर उठना चाहिए. उन्होंने कहा कि खेसारी लाल यादव ने भी कई बार उनके खिलाफ अनुचित भाषा का प्रयोग किया है, जो उचित नहीं है. भोजपुरी कलाकारों के बीच यह जो माहौल बना है, यह सिर्फ चुनाव का असर नहीं बल्कि आपसी सम्मान में आई कमी का संकेत है. हमें अपने कला परिवार को राजनीति की आग में नहीं झोंकना चाहिए.

निरहुआ का किया बचाव

दिनेश लाल यादव निरहुआ को लेकर जब सवाल पूछा गया कि उन्होंने यादमुल्ला शब्द का प्रयोग किया है या नहीं, तो मनोज तिवारी ने बड़ी सधी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि मैंने खुद अपने कानों से नहीं सुना है, इसलिए इस पर कुछ कहना उचित नहीं है. उन्होंने कहा कि भोजपुरी कलाकारों को भाषा और मंच दोनों की गरिमा बनाए रखनी चाहिए क्योंकि लाखों लोग उन्हें रोल मॉडल के रूप में देखते हैं.

राहुल गांधी के मछली पकड़ने वाले वीडियो पर तंज

हाल ही में वायरल हुए राहुल गांधी के मछली पकड़ते हुए वीडियो पर मनोज तिवारी ने हल्के-फुल्के अंदाज में चुटकी ली. उन्होंने कहा कि अच्छी बात है, मछली मारना चाहिए. कम से कम लोगों को पता तो चला कि नीतीश सरकार में तालाब कितने साफ हैं, वरना अगर गंदा होता तो राहुल गांधी उसमें उतर ही नहीं पाते.

तेज प्रताप पर बोले संत स्वभाव के हैं

तेज प्रताप यादव के बारे में पूछे जाने पर मनोज तिवारी ने कहा कि तेज प्रताप बहुत ही सरल और संत स्वभाव के व्यक्ति हैं. प्रचार के दौरान एयरपोर्ट पर अक्सर मुलाकात होती है, खुलकर बात करते हैं. इंसान को ऐसा ही होना चाहिए. हालांकि गठबंधन में तेज प्रताप की नई पार्टी को शामिल किए जाने के सवाल पर उन्होंने चुप्पी साध ली. उन्होंने कहा कि अभी यह वक्त नहीं है इस पर बात करने का.

अडानी-अंबानी का नाम सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए

राहुल गांधी द्वारा बार-बार अडानी और अंबानी का जिक्र किए जाने पर मनोज तिवारी ने कहा कि ये बयानबाजी जनता को भ्रमित करने के लिए है. जब कांग्रेस के नेता खुद उन्हीं उद्योगपतियों के कार्यक्रमों में शामिल होते हैं, तो फिर ऐसे सवाल उठाना केवल पाखंड है. उन्होंने कहा कि शादी में हम भी गए थे, लालू जी भी गए थे, लगता है राहुल गांधी के बयान खास तौर पर लालू जी को निशाना बनाने के लिए दिए जा रहे हैं.

SIR पर सुप्रीम कोर्ट जाएं, पहले भी जा चुके हैं

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और 44 राजनीतिक दलों द्वारा SIR के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने के ऐलान पर मनोज तिवारी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि SIR पर सुप्रीम कोर्ट पहले भी जा चुके हैं. कांग्रेस यह सब अपनी असफलता छिपाने के लिए कर रही है. अगर कोई अवैध व्यक्ति वोटर न बने, तो कांग्रेस को दिक्कत क्यों है? जो इस देश का नागरिक नहीं है, केवल शरण लेकर रह रहा है, घुसपैठ करके आया है. उसे वोट देने का अधिकार क्यों?

उन्होंने आगे कहा कि विपक्ष अपनी भविष्य की हार के डर को छिपाने के लिए इस तरह के मुद्दे उछाल रहा है. उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं रहा, उसका नाम वोटर लिस्ट से काटना ही चाहिए. दो जगह वोटर कोई नहीं हो सकता. विपक्ष केवल शोर मचा रहा है ताकि अपनी नाकामियों को ढक सके.

(शुभम लाल के इनपुट के साथ)

