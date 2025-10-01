PVR प्रिया, सत्यम सिनेमा, डेटिंग और लव... तेजस्वी यादव ने सुनाई दिल्ली वाली लाइफ की कहानी!

'लड़ाइयां बहुत हुआ करती थीं. हमारे स्कूल के बाहर सत्यम सिनेमा हुआ करता था, उसके सामने पान वाला हुआ करता था, चॉकलेट पान, पैटीज वगैरह. वहां लड़ाइयां हुआ करती थी...'

'12 साल से हमलोग डेट कर रहे थे, स्कूल में, मैं दूसरे स्कूल में था. वो अलग स्कूल में थीं. डेटिंग सीन था. वो कैथोलिक थीं, लेकिन इसे लेकर कभी मेरे परिवार में दिक्कत नहीं रही, न ही उनके परिवार में...'

स्कूल की पढ़ाई, डेटिंग, लव, शादी और दिल्ली की जिंदगी को लेकर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कई राज को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खोला है. 35 साल के तेजस्वी यादव इन दिनों बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर काफी व्यस्त हैं. इस चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल की पूरी कमान उनके हाथों में है. चुनाव के व्यस्त शेड्यूल के बीच तेजस्वी यादव ने चर्चित यूट्यूबर समधीश के शो 'अनफिल्टर्ड बाय समधीश' में अपनी जिंदगी के बारे में, चुनावी तैयारी को लेकर खुलकर बातें की.

अपने स्कूली दिनों को याद करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि वे बचपन में घर से दूर रहे हैं. तेजस्वी ने कहा, "मम्मी चीफ मिनिस्टर बनी थीं, पापा जेल गए थे तो मैं दिल्ली आ गया था."

लड़ाइयां बहुत हुआ करती थीं

दिल्ली के डीपीएस आरके पुरम स्कूल का जिक्र होने पर तेजस्वी ने अपने पुराने दिनों को याद किया. उन्होंने कहा, "कुछ दिन उन लोगों के साथ मैं भी रहा हूं, लड़ाइयां बहुत होती थी, प्रियाज (PVR) मार्केट में, हमारे स्कूल के बाहर सत्यम सिनेमा हुआ करता था, उसके सामने पान वाला होता था, चॉकलेट पान, पैटीज वैगरह दिया करते थे, वहां बड़ी लड़ाइयां होती थी."

बातचीत के दौरान अपनी निजी जिंदगी के पन्नों को पलटते हुए तेजस्वी यादव उस दौर में चले गए जब वे रिलेशनशिप में थे. तेजस्वी ने कहा, "हमलोगों की डेटिंग 12 वर्षों तक चली. उस समय हम स्कूल में थे. वो दूसरे स्कूल में थी. हम लोग दिल्ली में थे, वो कैथोलिक थी, लेकिन इसे लेकर कभी न तो मेरे परिवार में, न ही उसके परिवार में कोई दिक्कत हुई."

तेजस्वी ने कहा कि बच्चे हो जाने के बाद खास तौर पर जब वे बढ़ रहे होते हैं तो ये उनके साथ समय गुजारने का सबसे अच्छा वक्त है. उन्होंने कहा कि राजनीति में व्यस्त रहने के बावजूद भी समय निकालना पड़ता है.

दो बच्चों के पिता तेजस्वी ने पैरेंटिंग के बारे में बताते हुए कहा कि घर में वे कभी भी डायपर चेंज नहीं करते हैं, और न ही कभी बच्चों ने उनके ऊपर सु सु किया है.

दिल्ली का एक एक रास्ता पता है

तेजस्वी यादव की पत्नी का नाम राजश्री यादव है. उनका विवाह 2021 में हुआ था और उनके दो बच्चे हैं. बेटी कात्यायनी (मार्च 2023 में जन्म) और दूसरा बेटा इराज (मई 2025 में जन्म).

तेजस्वी ने उनकी जिंदगी में अभी भी रोमांस कायम है. अपनी डेटिंग की कहानियां बताते हुए तेजस्वी ने कहा कि वे तब राजश्री के साथ दिल्ली घूमा करते थे. उन्होंने कहा, "दिल्ली का एक-एक रास्ता और गलियां पता है, मैं उन्हें दिल्ली में ड्राइव पर ले जाता था, उस जमाने में खान चाचा होते थे, कार पार्क करके रोल खाते थे, गलावटी कबाब खा रहे हैं, खाना-पीना उन्हें भी पसंद है, तो हमलोग दिल्ली के अच्छे अच्छे रेस्तरां की तलाश करते थे और वहां खाना खाते थे. ऐसा नहीं है कि जहां लोग जा रहे हैं वहीं जाते थे, ढूंढ़ कर कुछ अच्छा खोजते थे. ऑथेंटिक जगह जाते थे, कभी कोरियन रेस्तरां हो गया, मुझे जैपनीज, कोरियन, सब कुछ पसंद है."

शादी कर लो यार...

बातों ही बातों में चिराग पासवान का जिक्र आने पर तेजस्वी यादव हल्के-फुल्के मूड में आ गए और कहा, "मैं तो उन्हें कह रहा हूं कि शादी कर लो यार... मेरे से बड़े हैं, जब हम क्रिकेट खेलते थे तो मेरा बाल धोनी जैसा होता था, उनका बाल यहां (पेट) तक होता था. वो काफी ग्लैमरस पर्सन थे."

अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत और चिराग पासवान से जुड़ी चर्चाओं पर तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर उनका लिंक-अप हो जाए तो बहुत बढ़िया हैं. किसी से भी लिंक अप हो जाए, जल्दी हो जाए, चिराग की शादी हो जाए, वो फन मिस कर रहे हैं, कुंवारे हो कर बहुत लड्डू खा लिए, अब शादी करके लड्डू खाएं."



