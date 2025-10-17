scorecardresearch
 

तेजस्वी पर कुल 22 केस, बेटी के नाम तीन FD... पढ़ें- चुनावी हलफनामे की बड़ी बातें

राजद नेता तेजस्वी यादव ने राघोपुर विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल करते हुए अपने हलफनामे में बताया कि उन पर कुल 22 मुकदमे दर्ज हैं. तेजस्वी ने चुनाव आयोग को संपत्ति का विवरण भी दिया, जिसमें उनकी कुल संपत्ति 8.1 करोड़ रुपये से अधिक है. पत्नी राजश्री यादव के पास भी करीब 1.88 करोड़ रुपये की संपत्ति है.

तेजस्वी यादव ने नामांकन दाखिल किया. (Photo: PTI)
बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया के दौरान राजद नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने राघोपुर सीट से अपना नामांकन दाखिल किया. इस दौरान उन्होंने चुनाव आयोग के समक्ष दाखिल हलफनामे में अपने खिलाफ दर्ज कुल 22 मुकदमों की जानकारी दी.

तेजस्वी यादव ने हलफनामे में बताया कि उनके पास 6.12 करोड़ रुपये की चल संपत्ति और 1.88 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति है. वहीं, उनकी कुल आय वर्ष 2024-25 में 11,46,610 रुपये रही. तेजस्वी के पास 10 बैंक खाते हैं, जबकि उनकी पत्नी राजश्री के तीन बैंक खाते हैं. उनकी नन्ही पुत्री कात्यायनी के नाम पर भी तीन बैंक एफडी दर्ज हैं.

तेजस्वी यादव ने नामांकन दाखिल किया

हलफनामे के मुताबिक, तेजस्वी यादव पर कुल 1.35 करोड़ रुपये की सरकारी देनदारियां हैं. इसके अलावा 55.55 लाख रुपये की संयुक्त देनदारियां उनकी मां राबड़ी देवी और भाई तेज प्रताप यादव के साथ साझा हैं. वहीं, पत्नी राजश्री यादव की कुल संपत्ति 1.88 करोड़ रुपये की है, जिसमें 59.69 लाख रुपये की अचल संपत्ति और करीब 1 लाख रुपये नकद शामिल हैं. उनके पास 480 ग्राम सोना और 2 किलो चांदी भी है. खास बात यह है कि राजश्री के ऊपर किसी तरह की कोई देनदारी नहीं है.

तेजस्वी यादव की संपत्ति में 2 करोड़ रुपये का इजाफा

साल 2020 की तुलना में तेजस्वी यादव की संपत्ति में लगभग 2 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है. उस समय उनकी कुल संपत्ति 5.88 करोड़ रुपये थी. अब हलफनामे में दी गई जानकारी के अनुसार यह राशि 8.1 करोड़ रुपये पहुंच गई है. तेजस्वी के खिलाफ चल रहे मुकदमे और उनकी बढ़ती संपत्ति ने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है.

