'सुन लो जयचंदों, परिवार पर वार करोगे तो...', बहन रोहिणी के सपोर्ट में फिर बोले तेज प्रताप

लालू यादव के परिवार और RJD में खिंची तनाव की रेखाएं अब खुलकर सामने आ चुकी हैं. रोहिणी आचार्य ने राजनीति और परिवार छोड़ने का ऐलान कर दिया है, जबकि तेज प्रताप यादव खुलेआम "जयचंदों" पर हमला कर रहे हैं. इस पूरे विवाद के केंद्र में संजय यादव की भूमिका को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं, जिससे RJD में बड़ी उथल-पुथल दिख रही है.

तेज प्रताप यादव रोहिणी को अपनी पार्टी में भी जगह देना चाहते हैं. (Photo- Screengrab)
बिहार राजनीति और लालू यादव परिवार इन दिनों तीखे तनाव से गुजर रहा है. RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने शनिवार को राजनीति ही नहीं, बल्कि अपने परिवार से भी दूरी बनाने का फैसला लेकर सबको चौंका दिया. उनके समर्थन में परिवार और पार्टी से निकाले गए तेज प्रताप यादव हैं. अब उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है, "हम किसी भी हालत में अपनी बहन का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे. जयचंदों ने जो किया है, उसका परिणाम चुकाना पड़ेगा."

बिहार चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन के अगले ही दिन शनिवार को रोहिणी आचार्य ने एक्स पोस्ट में बताया, "मैं राजनीति छोड़ रही हूं और परिवार से भी अलग हो रही हूं. यही संजय यादव और रमीज चाहते थे, और मैं सारी जिम्मेदारी ले रही हूं."

तेज प्रताप यादव, जो पहले ही पार्टी से निष्कासित किए जा चुके हैं, खुलकर रोहिणी के समर्थन में आ गए हैं. उन्होंने एक्स पोस्ट में कहा, "हमारी रोहिणी दीदी के साथ जो दुर्व्यवहार जयचंदों द्वारा किया गया, इस घटना ने दिल को भीतर तक झकझोर दिया है. मेरे साथ जो हुआ, वह मैं सह गया, लेकिन मेरी बहन के साथ जो अपमान हुआ, वह किसी भी हाल में असहनीय है. सुन लो जयचंदों, परिवार पर वार करोगे तो बिहार की जनता तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी."

रोहिणी आचार्य पहले ही दे रही थीं संकेत

रोहिणी आचार्य ने पार्टी और परिवार से दूर होने जैसा कदम अचानक नहीं उठाया. चुनावों से महीनों पहले उन्होंने पार्टी, पिता लालू और भाई तेजस्वी के सोशल मीडिया अकाउंट्स को अनफॉलो कर दिया था. उनकी भावनात्मक और संकेतों से भरी पोस्ट्स ने पहले ही घर के भीतर बढ़ते मतभेदों की ओर इशारा कर दिया था.

रोहिणी आचार्य ने क्यों छोड़ा पार्टी-परिवार?

इस विवाद के केंद्र में दो बड़े कारण बताए जा रहे हैं, पहला, 2022 में पिता लालू यादव को अपनी किडनी देने को लेकर फैली अफवाहें और आरोप. दूसरा, तेजस्वी यादव के सलाहकार और RJD सांसद संजय यादव की कथित हस्तक्षेप.

संजय यादव तेज प्रताप के निशाने पर

तेज प्रताप का कहना है कि संजय यादव और उनके जैसे लोग परिवार को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं. पार्टी टिकट वितरण से लेकर अंदरूनी फैसलों तक संजय की भूमिका पर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं. परिवार के कई सदस्य भी इसी कारण आक्रोशित बताए जा रहे हैं. तेज प्रताप यादव अपनी बहन रोहिणी को पार्टी में जगह देने का भी ऑफर दिया है.

