रोहतास में अजब-गजब मामला... बिल्ली के नाम से आवासीय प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन, DM के निर्देश पर केस दर्ज

बिहार के रोहतास जिले से अजीबोगरीब मामला सामने आया है. यहां आवासीय प्रमाण पत्र के लिए इस बार किसी इंसान ने नहीं, बल्कि 'बिल्ली' के नाम से ऑनलाइन आवेदन किया गया है. इस अजीबोगरीब आवेदन ने न केवल प्रशासन को चौंका दिया, बल्कि पूरे इलाके में यह चर्चा का विषय बन गया है.

जानकारी के अनुसार, नासरीगंज प्रखंड कार्यालय को एक ऑनलाइन एप्लिकेशन मिला, जिसमें आवेदक का नाम 'कैट कुमार', पिता का नाम 'कैटी बॉस' और माता का नाम 'कैटिया देवी' दर्ज था. एप्लिकेशन में रेजिडेंशियल एड्रेस के रूप में अतमीगंज पंचायत का नाम दर्ज है. यह मामला सामने आते ही जिला प्रशासन हरकत में आ गया.

इससे पहले भी बिहार के अलग-अलग जिलों में कुत्ते और ट्रैक्टर के नाम से आवासीय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किए जाने के मामले आ चुके हैं. लेकिन रोहतास में बिल्ली के नाम से आवेदन का यह पहला मामला है. जिला प्रशासन ने इसे गंभीरता से लेते हुए सरकारी कार्य में बाधा डालने और फर्जीवाड़े का मामला मानते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है.

रोहतास की जिलाधिकारी उदिता सिंह के निर्देश पर नासरीगंज प्रखंड के राजस्व कर्मी कौशल पटेल ने नासरीगंज थाने में केस दर्ज कराया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. प्रशासन का मानना है कि ऐसे फर्जी आवेदन न केवल सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग हैं, बल्कि इससे ऑनलाइन सेवाओं की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े होते हैं.

निवास प्रमाण पत्र एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसका उपयोग शिक्षा, रोजगार, सरकारी योजनाओं और अन्य कानूनी कार्यों में किया जाता है. फिलहाल, पुलिस इस बात की तहकीकात कर रही है कि यह आवेदन मजाक के तौर पर किसने किया है. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आरोपी की पहचान होने पर उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

