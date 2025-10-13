scorecardresearch
 

आरजेडी और कांग्रेस को बड़ा झटका, तीन विधायक और पूर्व सांसद बीजेपी में शामिल, पटना में हुआ मिलन समारोह

बिहार चुनाव से पहले बीजेपी में नेताओं के जुड़ने का सिलसिला जारी है. आरजेडी और कांग्रेस के तीन विधायक संगीता कुमारी, सिद्धार्थ सिंह और पिंटू कुमार के साथ पूर्व सांसद सुनील कुमार पिंटू और चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर सुजीत कुमार ने बीजेपी का दामन थाम लिया. इसे महागठबंधन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है.

बिहार विधानसभा चुनाव में दल बदल जारी (Photo: ITG)
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है. बीजेपी में शनिवार को आयोजित मिलन समारोह में कई बड़े नेता पार्टी में शामिल हुए. आरजेडी और कांग्रेस के तीन विधायक संगीता कुमारी, सिद्धार्थ सिंह और पिंटू कुमार ने बीजेपी की सदस्यता ली. इनके साथ पूर्व सांसद सुनील कुमार पिंटू और चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर सुजीत कुमार ने भी बीजेपी जॉइन की.

पटना में हुए इस कार्यक्रम में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में सभी नेताओं ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की. माना जा रहा है कि इन नेताओं के आने से बीजेपी को चुनावी रणनीति में मजबूती मिलेगी. वहीं, आरजेडी और कांग्रेस के लिए यह एक बड़ा झटका है.

RJD और कांग्रेस के तीन विधायकों ने बीजेपी की सदस्यता ली

उधर, एनडीए में सीट शेयरिंग पर औपचारिक ऐलान भले बाकी है, लेकिन सीटों का बंटवारा शुरू हो गया है. जेडीयू के उम्मीदवारों को पार्टी का सिंबल दिया जा रहा है. मुख्यमंत्री आवास पर नीतीश कुमार, ललन सिंह और संजय झा की मौजूदगी में उम्मीदवारों को सिंबल सौंपा गया.

जिन नेताओं को अब तक सिंबल दिया गया है, उनमें प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा, मंत्री सुनील कुमार, शैलेश कुमार, दामोदर रावत और रत्नेश सादा शामिल हैं. बताया जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में जेडीयू अपने बाकी उम्मीदवारों को भी सिंबल दे देगी.

JDU ने उम्मीदवारों को पार्टी का सिंबल दिया

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि बीजेपी में नए नेताओं का शामिल होना और जेडीयू का सक्रिय होना आने वाले विधानसभा चुनाव में एनडीए की रणनीति को मजबूत करेगा.

