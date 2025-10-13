आरजेडी और कांग्रेस को बड़ा झटका, तीन विधायक और पूर्व सांसद बीजेपी में शामिल, पटना में हुआ मिलन समारोह

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है. बीजेपी में शनिवार को आयोजित मिलन समारोह में कई बड़े नेता पार्टी में शामिल हुए. आरजेडी और कांग्रेस के तीन विधायक संगीता कुमारी, सिद्धार्थ सिंह और पिंटू कुमार ने बीजेपी की सदस्यता ली. इनके साथ पूर्व सांसद सुनील कुमार पिंटू और चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर सुजीत कुमार ने भी बीजेपी जॉइन की.

पटना में हुए इस कार्यक्रम में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में सभी नेताओं ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की. माना जा रहा है कि इन नेताओं के आने से बीजेपी को चुनावी रणनीति में मजबूती मिलेगी. वहीं, आरजेडी और कांग्रेस के लिए यह एक बड़ा झटका है.

उधर, एनडीए में सीट शेयरिंग पर औपचारिक ऐलान भले बाकी है, लेकिन सीटों का बंटवारा शुरू हो गया है. जेडीयू के उम्मीदवारों को पार्टी का सिंबल दिया जा रहा है. मुख्यमंत्री आवास पर नीतीश कुमार, ललन सिंह और संजय झा की मौजूदगी में उम्मीदवारों को सिंबल सौंपा गया.

जिन नेताओं को अब तक सिंबल दिया गया है, उनमें प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा, मंत्री सुनील कुमार, शैलेश कुमार, दामोदर रावत और रत्नेश सादा शामिल हैं. बताया जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में जेडीयू अपने बाकी उम्मीदवारों को भी सिंबल दे देगी.

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि बीजेपी में नए नेताओं का शामिल होना और जेडीयू का सक्रिय होना आने वाले विधानसभा चुनाव में एनडीए की रणनीति को मजबूत करेगा.

