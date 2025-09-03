scorecardresearch
 

Feedback

गोपालगंज: राहुल-तेजस्वी पर बरसे रामकृपाल, बिहार और बिहारी का अपमान करने का लगाया आरोप

गोपालगंज में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी नेता रामकृपाल यादव ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर बिहार और बिहारी जनता का अपमान करने का आरोप लगाया. उन्होंने पीएम मोदी की मां पर टिप्पणी को हर मां-बेटी का अपमान बताया और कांग्रेस-राजद से माफी की मांग की. साथ ही एनडीए महिला मोर्चा द्वारा बिहार बंद का आह्वान किया गया.

Advertisement
X
रामकृपाल यादव ने पीएम मोदी की मां पर टिप्पणी का विरोध किया. (Photo: Screengrab)
रामकृपाल यादव ने पीएम मोदी की मां पर टिप्पणी का विरोध किया. (Photo: Screengrab)

पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री और बीजेपी नेता रामकृपाल यादव ने बिहार के गोपालगंज में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोला. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बिहार की जनता का अपमान कर रहे हैं क्योंकि अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने उन नेताओं को बिहार बुलाकर सम्मानित किया, जिन्होंने पहले बिहार और बिहारी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी.

सनातन और बिहारी पर अपमानजनक टिप्पणी का जिक्र
रामकृपाल यादव ने कहा कि राहुल गांधी ने यात्रा में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन को बुलाया, जबकि उनके पुत्र ने सनातन धर्म को “डेंगू” और “कोरोना” कहकर हिंदू आस्था का अपमान किया था. यही नहीं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेड्डी ने तो यहां तक कह दिया था कि “बिहारी का डीएनए खराब है.” अब ऐसे लोगों को बिहार बुलाकर सम्मानित करना, बिहार और बिहारी जनता का सीधा अपमान है.

अराजक राजनीति का प्रतीक बताया
बीजेपी नेता ने कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव अब अराजक राजनीति के प्रतीक बन चुके हैं. दोनों नेता संवैधानिक पद पर रहते हुए भी संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़े कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि वोटर अधिकार यात्रा निकालकर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव चुनाव आयोग जैसी संस्था पर भी सवाल उठा रहे हैं, जो कि लोकतंत्र पर हमला है.

सम्बंधित ख़बरें

Tejashwis counterattack on the controversy, questioning the Prime Minister.
बिहार चुनाव: गाली विवाद पर तेजस्वी का पलटवार, PM पर उठाए सवाल 
RJD leader Tejashwi Yadav and PM Narendra Modi
'किसी की मां को गाली नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन...', PM मोदी के बयान पर क्या बोले तेजस्वी 
nitesh kumar and tejaswi yadav
तेजस्वी ने यूं ही नहीं नीतीश को नैतिक भ्रष्टाचार का भीष्म पितामह बताया, बहुत गहरे हैं मायने 
Bihar Election: Abusive Remarks Towards PM Modi, BJP-RJDs Electoral Strategy
'म‍िशन बिहार 2025' पर BJP, द‍िल्ली में शाह करेंगे इन मुद्दों पर चर्चा  
Tejashwi Yadav, Rahul Gandhi
वोटर अधिकार यात्रा ने क्या राहुल और तेजस्वी के बीच दूरी बना दी? इन 5 बातों से समझिये 
Advertisement

पीएम मोदी की मां पर टिप्पणी का विरोध
रामकृपाल यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली देना वास्तव में हर मां और बेटी का अपमान है. इसके बावजूद अब तक कांग्रेस और राजद नेताओं ने माफी नहीं मांगी है.

बिहार बंद की अपील
बीजेपी नेता ने घोषणा की कि इस अपमान के विरोध में एनडीए महिला मोर्चा गुरुवार सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक शांतिपूर्ण तरीके से बिहार बंद का आयोजन करेगी. उन्होंने गोपालगंज की जनता से अपील की कि वे इस बंद को सफल बनाएं और बिहार की अस्मिता की रक्षा के लिए एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद करें. प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व मंत्री रामप्रवेश राय, विधायक कुसुम देवी, जिलाध्यक्ष संदीप गिरी समेत कई बीजेपी नेता मौजूद रहे.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement