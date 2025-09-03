गोपालगंज: राहुल-तेजस्वी पर बरसे रामकृपाल, बिहार और बिहारी का अपमान करने का लगाया आरोप

पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री और बीजेपी नेता रामकृपाल यादव ने बिहार के गोपालगंज में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोला. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बिहार की जनता का अपमान कर रहे हैं क्योंकि अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने उन नेताओं को बिहार बुलाकर सम्मानित किया, जिन्होंने पहले बिहार और बिहारी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी.

सनातन और बिहारी पर अपमानजनक टिप्पणी का जिक्र

रामकृपाल यादव ने कहा कि राहुल गांधी ने यात्रा में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन को बुलाया, जबकि उनके पुत्र ने सनातन धर्म को “डेंगू” और “कोरोना” कहकर हिंदू आस्था का अपमान किया था. यही नहीं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेड्डी ने तो यहां तक कह दिया था कि “बिहारी का डीएनए खराब है.” अब ऐसे लोगों को बिहार बुलाकर सम्मानित करना, बिहार और बिहारी जनता का सीधा अपमान है.

अराजक राजनीति का प्रतीक बताया

बीजेपी नेता ने कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव अब अराजक राजनीति के प्रतीक बन चुके हैं. दोनों नेता संवैधानिक पद पर रहते हुए भी संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़े कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि वोटर अधिकार यात्रा निकालकर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव चुनाव आयोग जैसी संस्था पर भी सवाल उठा रहे हैं, जो कि लोकतंत्र पर हमला है.

Advertisement

पीएम मोदी की मां पर टिप्पणी का विरोध

रामकृपाल यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली देना वास्तव में हर मां और बेटी का अपमान है. इसके बावजूद अब तक कांग्रेस और राजद नेताओं ने माफी नहीं मांगी है.

बिहार बंद की अपील

बीजेपी नेता ने घोषणा की कि इस अपमान के विरोध में एनडीए महिला मोर्चा गुरुवार सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक शांतिपूर्ण तरीके से बिहार बंद का आयोजन करेगी. उन्होंने गोपालगंज की जनता से अपील की कि वे इस बंद को सफल बनाएं और बिहार की अस्मिता की रक्षा के लिए एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद करें. प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व मंत्री रामप्रवेश राय, विधायक कुसुम देवी, जिलाध्यक्ष संदीप गिरी समेत कई बीजेपी नेता मौजूद रहे.

---- समाप्त ----