पटना में दिनदहाड़े 19 साल के युवक की गोली मारकर हत्या, इलाके में दहशत

बिहार की राजधानी पटना में अपराधियों ने दिनदहाड़े एक 19 साल युवक की गोली मारकर हत्या कर दी. यह घटना रविवार सुबह गर्दनीबाग थाना क्षेत्र के सरिस्ताबाद मोड़ के पास हुई. मृतक युवक की पहचान राज कृष्णा के रूप में की गई है.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि कुछ अज्ञात अपराधियों ने राज कृष्णा को निशाना बनाकर गोली चला दी. गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हुए युवक को स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (PMCH) ले जाया गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

हत्या की वजह का अभी खुलासा नहीं

घटना की जानकारी मिलते ही सचिवालय-1 के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (SDPO) अनु कुमारी मौके पर पहुंचीं. उन्होंने बताया कि शुरुआती जांच में हत्या की वजह का पता नहीं चल पाया है. मामले को सुलझाने के लिए फॉरेंसिक टीम को भी लगाया गया है. पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और संभावित कारणों की जांच शुरू कर दी है.

स्थानीय सूत्रों के अनुसार, घटना स्थल पर अचानक गोलियों की आवाज सुनकर इलाके में अफरातफरी मच गई. लोग तुरंत घरों में छिप गए और बाद में पुलिस को सूचना दी. फिलहाल इलाके में पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है ताकि माहौल शांत रहे और किसी तरह की अप्रिय स्थिति न बने.

हत्या के पीछे व्यक्तिगत रंजिश, आपसी विवाद या फिर आपराधिक गिरोह की भूमिका होने की आशंका जताई जा रही है. हालांकि पुलिस अभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है. एसडीपीओ ने कहा कि अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और चश्मदीदों से पूछताछ की जा रही है.



