PM मोदी कल बिहार को देंगे ₹36000 करोड़ की सौगत, पूर्णिया एयरपोर्ट टर्मिनल... नेशनल मखाना बोर्ड का करेंगे उद्घाटन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कोलकाता में सशस्त्र बलों के संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे. एक महीने से भी कम समय में प्रधानमंत्री का यह दूसरा बंगाल दौरा होगा. अधिकारियों ने बताया कि 15 से 17 सितंबर तक चलने वाले इस सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह सहित अन्य लोग भी शामिल होंगे.

पीएम मोदी असम के जोरहाट से आज शाम कोलकाता पहुंचेंगे और यहां राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगे. अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री 15 सितंबर की सुबह भारतीय सेना के पूर्वी कमान मुख्यालय विजय दुर्ग (पूर्व में फोर्ट विलियम) में संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे. प्रधानमंत्री मोदी ने 22 अगस्त को अपने पिछले पश्चिम बंगाल दौरे पर 5,200 करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया था.

यह भी पढ़ें: 'कांग्रेस ने असम को हिंसा और विवाद दिए, BJP समृद्ध राज्य बना रही', गोलाघाट में बोले PM मोदी

उन्होंने कोलकाता में तीन मेट्रो रेलवे लाइनों का उद्घाटन करने के बाद, नोआपाड़ा से जय हिंद एयरपोर्ट स्टेशन तक की यात्रा भी की थी, जिसके दौरान उन्होंने स्कूली बच्चों और मेट्रो निर्माण श्रमिकों के साथ बातचीत की थी. प्रधानमंत्री मोदी कोलकाता में शस्त्र बलों के संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन करने के बाद 15 सितंबर की दोपहर कोलकाता से बिहार के पूर्णिया के लिए रवाना होंगे. वह यहां 36,000 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे.

Advertisement

प्रधानमंत्री पूर्णिया एयरपोर्ट के नवनिर्मित टर्मिनल का भी उद्घाटन करेंगे, जो इस क्षेत्र की हवाई संपर्क की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करेगा. वह राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का उद्घाटन भी करेंगे, जिसकी स्थापना की घोषणा इस साल की शुरुआत में केंद्रीय बजट में की गई थी. पीएम मोदी मखाना को सुपर फूड कहते हैं, जिसकी बिहार में बहुतायत में खेती होती है. देश के कुल मखाना उत्पादन का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा बिहार में ही होता है. पीएम मोदी के दौरे को लेकर पूर्णिया में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं, जहां नेशनल और स्टेट हाईवे पर वाहनों का परिचालन भी आज मध्य रात्रि से 24 घंटे के लिए स्थगित रहेगा.

---- समाप्त ----