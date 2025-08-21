scorecardresearch
 

Feedback

औंटा–सिमरिया पुल से कोलकाता मेट्रो तक... कल बिहार और बंगाल को बड़ी सौगातें देंगे PM मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को बिहार और पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे. इस दौरान वे दोनों राज्यों में ₹18,200 करोड़ से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, जिससे कनेक्टिविटी, बिजली, स्वास्थ्य और शहरी बुनियादी ढांचे को बढ़ावा मिलेगा.

Advertisement
X
पीएम मोदी 22 अगस्त को बिहार और बंगाल के दौरे पर जाएंगे (Photo: PTI)
पीएम मोदी 22 अगस्त को बिहार और बंगाल के दौरे पर जाएंगे (Photo: PTI)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अगस्त को बिहार और पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे. वह सुबह गया में लगभग 13,000 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे. इस दौरान प्रधानमंत्री दो नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर जनता को संबोधित करेंगे.

इसके बाद, मोदी गंगा नदी पर बने औंटा–सिमरिया पुल परियोजना का उद्घाटन करेंगे. लगभग 1,870 करोड़ रुपये की लागत से बने इस 6 लेन पुल की लंबाई 1.86 किलोमीटर है, जबकि एप्रोच रोड सहित कुल लंबाई 8.15 किलोमीटर है.

यह पुल मोकामा और बेगूसराय को जोड़ेगा और उत्तर व दक्षिण बिहार के बीच आवागमन को तेज़ और सुगम बनाएगा. कई जिलों के बीच दूरी 100 किलोमीटर तक घट जाएगी और सफर का समय लगभग डेढ़ घंटे तक कम होगा. 34 मीटर चौड़ा यह एशिया का सबसे चौड़ा पुल है, जिसे 18 मज़बूत पिलरों पर बनाया गया है.

सम्बंधित ख़बरें

Rahul Gandhi, PM Narendra Modi
'टी मीटिंग' का विपक्ष ने किया बायकॉट, PM मोदी बोले- कांग्रेस के युवा नेताओं से घबरा गए हैं राहुल 
roman babushkin on india-sudarshan chakra support by russia
सुदर्शन चक्र प्रोजेक्ट में रूस का साथ, बाबुश्किन बोले.. 
nikki halley on india-america relations
निक्की हेली का Trump प्रशासन को संदेश 
Modi and Wang Yi
भारत-चीन के बीच सीमा मैनेजमेंट को लेकर बनी सहमति, चीनी विदेश मंत्रालय का बयान 
Parliament Monsoon Session
मॉनसून सत्र में विपक्ष का जोरदार हंगामा, तीखी नोकझोंक के बीच कई विधेयक पारित 

गेमचेंजर साबित होगा पुल

पुल के दोनों छोर पर आधुनिक रोटरी और हरियाली से युक्त पार्क विकसित किए गए हैं. निर्माण के दौरान Push Box Method, Gabbion Wall और PVD जैसी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है, जिससे पुल की मजबूती और लोडिंग कैपेसिटी बढ़ाई जा सके.

Advertisement

यह भी पढ़ें: 'हम सबसे तेज इकोनॉमी...' PM नरेंद्र मोदी बोले- दुनिया ने देखा है नए भारत का चेहरा

यह पुल न केवल बिहार बल्कि पूर्वोत्तर राज्यों के उद्योग और व्यापार के लिए भी गेमचेंजर साबित होगा. प्रधानमंत्री द्वारा 2015 में घोषित विशेष पैकेज के तहत यह पुल तैयार किया गया है. 2017 में मोदी ने इसकी आधारशिला रखी थी और अब इसका उद्घाटन होने जा रहा है.

प्रधानमंत्री बिहार में बक्सर थर्मल पावर प्लांट (6,880 करोड़ रुपये), मुजफ्फरपुर कैंसर अस्पताल, मुंगेर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (520 करोड़ रुपये) और 1,260 करोड़ रुपये की शहरी परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे. इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हज़ारों लाभार्थियों को घर सौंपे जाएंगे.

कोलकाता में करोड़ों की परियोनाओं का उद्घाटन

शाम को प्रधानमंत्री कोलकाता पहुंचेंगे और लगभग 5,200 करोड़ रुपये की मेट्रो और अन्य विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे. वे खुद मेट्रो की सवारी भी करेंगे. नई मेट्रो सेवाएं कोलकाता में यात्रा समय घटाएंगी और मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी को मज़बूती देंगी. साथ ही, वे 1,200 करोड़ रुपये की लागत वाले 7.2 किमी लंबे कोना एक्सप्रेसवे की आधारशिला भी रखेंगे. यह हावड़ा और कोलकाता के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा.

यह भी पढ़ें: PM नरेंद्र मोदी ने तोड़ा इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड, सर्वाधिक समय तक पद पर रहने वाले देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने

Advertisement

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement