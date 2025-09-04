scorecardresearch
 

पटना में दोस्ती ने लिया खौफनाक मोड़, युवक ने दोस्त को कोचिंग से बुलाकर मारी गोली

पटना के मनेर में दिनदहाड़े एक युवक ने अपने दोस्त राहुल कुमार को गोली मार दी. घटना थाने के सामने हुई और पूरी वारदात CCTV में कैद हो गई. गोली लगने के बाद घायल राहुल किसी तरह थाने तक पहुंचा, जहां से पुलिस ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया. उसकी हालत गंभीर बनी हुई है. पुलिस ने आरोपी की पहचान कर उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है.

पटना में थाने के करीब गोलीबारी (Photo: Screengrab)
बिहार की राजधानी पटना के मनेर थाना क्षेत्र में मंगलवार को दिनदहाड़े हुए गोलीकांड ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी. मनेर थाना के सामने ही एक युवक ने अपने दोस्त को गोली मार दी. पूरी वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें साफ दिख रहा है कि दोनों पहले बातचीत कर रहे थे और अचानक आरोपी ने पिस्टल निकालकर गोली चला दी.

मनेर में दिनदहाड़े चली गोली

घटना में घायल युवक की पहचान राहुल कुमार के रूप में हुई है जो मनेर के हुलासीटोला का रहने वाला है. गोली लगने के बाद राहुल लहूलुहान हालत में किसी तरह थाने तक दौड़कर पहुंचा. थानाध्यक्ष ने तुरंत गंभीर हालत में उसे दानापुर के एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है. डॉक्टरों के अनुसार उसकी हालत नाजुक बनी हुई है.

कोचिंग और लाइब्रेरी साथ जाते थे दोनों दोस्त

पुलिस के अनुसार राहुल और आरोपी युवक आपस में दोस्त थे. दोनों कोचिंग और लाइब्रेरी में एक साथ आते-जाते थे. शुरुआती जांच में सामने आया है कि किसी वीडियो को लेकर दोनों के बीच विवाद चल रहा था. इसी विवाद के चलते आरोपी ने पहले राहुल को कोचिंग से बुलाया और फिर बातचीत के दौरान गोली मार दी.

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और CCTV फुटेज को कब्जे में लिया. सिटी एसपी पश्चिमी भानु प्रताप सिंह ने बताया कि घायल राहुल को उसके परिचित ने गोली मारी है. दोनों एक-दूसरे को जानते थे और इसी वजह से विवाद ने जानलेवा रूप ले लिया. पुलिस ने आरोपी की पहचान कर ली है और उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है.

राहुल के पिता ने क्या कहा ?

घायल के पिता राजेश कुमार ने मीडिया से कहा, मेरा बेटा पढ़ाई करने कोचिंग गया था, वहीं एक लड़के ने उसे बुलाकर गोली मार दी. मेरा बेटा अभी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है. फिलहाल पुलिस CCTV फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की तलाश में जुटी है.

 

