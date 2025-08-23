छापा पड़ा तो इंजीनियर ने जला डाले ₹20 लाख, घर से 40 लाख कैश और महंगी घड़ियां बरामद

बिहार पुलिस ने शुक्रवार को ग्रामीण निर्माण विभाग के एक अधीक्षण अभियंता को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया और आवास से 40 लाख रुपये नकद, जिसमें बड़ी संख्या में जले हुए नोट भी शामिल हैं, बरामद किए. बताया जाता है कि नकदी राशि को शौचालय, पानी की टंकी और रसोईघर के अपशिष्ट निकास पाइप में छुपाया गया था.

दरअसल, पटना के अगमकुआं थाना इलाके में आर्थिक अपराध इकाई की टीम (EOU) ने आय से अधिक संपत्ति मामले में मधुबनी में ग्रामीण कार्य विभाग में सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के पद पर पदस्थापित विनोद कुमार राय के आवास पर रेड किया. इस दौरान 40 लाख कैश, बीस लाख के करीब अधजले 500 के लाखों नोट बरामद बरामद हुए.

इसके अलावा टीम ने करोड़ों की जमीन के दस्तावेज, लाखों के सोने-चांदी के जेवरात जब्त किया . साथ ही दर्जनों ऐसी घड़ी को भी बरामद किया गया है, जिनकी कीमत साढ़े डेढ़ लाख रुपए बताई जा रही है. जानकारी के अनुसार टीम जब रेड करने गई थी, तब इंजीनियर की पत्नी ने टीम को रेड करने से घंटों रोक रखा था. ऐसे में डेढ़ बजे रात से सुबह 5 बजे तक पूरी रात विनोद कुमार राय के घर के बाहर टीम गेट खुलने का इंतजार करती रही. हालांकि, इस दौरान समय पाकर इंजीनियर की पत्नी 500 रुपये की लाखों नोट को बाथरूम में जलाती रही. साथ ही राख को शौचालय में डालकर फ्लश करती रही.

रेड के दौरान इंजीनियर की पत्नी की तबीयत हुई खराब

बाद में बचे 40 लाख रुपये के नोट को पॉलिथीन में डाल कर छत पर जाकर पानी टंकी में डाल दिया. शुक्रवार की सुबह होने पर EOU की टीम घर में प्रवेश करते ही अवाक रह गई. वहीं, सुबह नगर निगम की टीम को बुलाकर शौचालय से जला हुआ नोट निकलवाया गया. जले हुए नोट की जांच करने के लिए EOU की टीम ने FSL की टीम को बुलाया. फिर छत पर जांच किया तो उन्हें पानी टंकी में 40 लाख रुपया पॉलिथीन में बंधा मिला. जब सघन जांच किया गया तो कई जमीन के और बैंक डिपॉजिट के कागजात मिले.

डेढ़-डेढ़ लाख की कीमत की कई महंगी घड़ी मिली. साथ ही एक साढ़े 6 लाख की घड़ी भी बरामद हुई है. इसके अलावा 20 लाख के जेवरात, तीन नए आई फ़ोन भी बरामद हुए. वहीं इंजीनियर की पत्नी की इसी बीच तबीयत भी खराब हो गई. जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया.

