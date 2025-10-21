'गजब आदमी है भाई...', रोकने पर भी CM नीतीश ने BJP की उम्मीदवार को पहनाई माला, तेजस्वी ने घेरा

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के प्रचार की शुरुआत अब जोर पकड़ने लगी है. मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुजफ्फरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने औराई विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार रमा निषाद के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया.
सभा के दौरान एक दिलचस्प वाकया देखने को मिला. जब रमा निषाद मंच पर पहुंचीं तो नीतीश कुमार ने उन्हें माला पहनाने की कोशिश की. तभी जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा हाथ में दीजिए. लेकिन नीतीश कुमार ने मुस्कुराते हुए रमा निषाद को माला पहनाई और बोले हाथ में कह रहा है, गजब आदमी है भाई. इससे जुड़ा वीडियो वायरल होने के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी सीएम पर तंज कसा.
ई गजब आदमी है भाई!!! 😀— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) October 21, 2025
मुख्यमंत्री जी अगर स्वस्थ है तो लिखा हुआ भाषण पढ़ ऐसी हरकतें क्यों कर रहे है? #Bihar pic.twitter.com/Xhit9l37Ib
CM नीतीश कुमार ने रमा निषाद की चुनावी जनसभा को संबोधित किया
उनकी यह बात सुनकर मंच पर मौजूद सभी लोग मुस्कुरा उठे. इसके बाद मुख्यमंत्री ने रमा निषाद के समर्थन में जनता से वोट करने की अपील की. नीतीश कुमार के साथ मंच पर राज्यसभा सांसद और जेडीयू नेता भी मौजूद रहे. मीनापुर सीट से अजय कुशवाहा और कांटी सीट से अजीत कुमार जेडीयू के उम्मीदवार हैं.
नीतीश कुमार से सबसे ज्यादा उनकी पार्टी के लोग ही घबराए हुए हैं!— Rashtriya Janata Dal (@RJDforIndia) October 21, 2025
कब जाने क्या कर देंगे!
हाथ पकड़ पकड़ कर उनको रोका जा रहा है, झिड़का जा रहा है!
क्या ऐसे में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहने योग्य रह गए हैं?
आप खुद समझदार हैं!
आप खुद विचारिए!@yadavtejashwi#RJD #तेजस्वी_सरकार pic.twitter.com/8UOoHWWKIl
वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अक्टूबर को बिहार में चुनाव प्रचार अभियान का आगाज करेंगे. वे कर्पूरी ठाकुर के गांव से अपना प्रचार शुरू करेंगे और समस्तीपुर व बेगूसराय में जनसभाएं करेंगे. इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बिहार में एनडीए उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे.