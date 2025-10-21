scorecardresearch
 

'गजब आदमी है भाई...', रोकने पर भी CM नीतीश ने BJP की उम्मीदवार को पहनाई माला, तेजस्वी ने घेरा

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार को मुजफ्फरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार रमा निषाद के समर्थन में सभा की. इस दौरान का एक वीडियो वायरल हो रहा है. इसपर अब तेजस्वी यादव ने भी सीएम पर तंज कसा.

CM नीतीश कुमार ने रमा निषाद की चुनावी सभा को संबोधित किया (Photo: Screengrab)
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के प्रचार की शुरुआत अब जोर पकड़ने लगी है. मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुजफ्फरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने औराई विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार रमा निषाद के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया.

सभा के दौरान एक दिलचस्प वाकया देखने को मिला. जब रमा निषाद मंच पर पहुंचीं तो नीतीश कुमार ने उन्हें माला पहनाने की कोशिश की. तभी जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा  हाथ में दीजिए. लेकिन नीतीश कुमार ने मुस्कुराते हुए रमा निषाद को माला पहनाई और बोले  हाथ में कह रहा है, गजब आदमी है भाई. इससे जुड़ा वीडियो वायरल होने के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी सीएम पर तंज कसा.

CM नीतीश कुमार ने रमा निषाद की चुनावी जनसभा को संबोधित किया

उनकी यह बात सुनकर मंच पर मौजूद सभी लोग मुस्कुरा उठे. इसके बाद मुख्यमंत्री ने रमा निषाद के समर्थन में जनता से वोट करने की अपील की. नीतीश कुमार के साथ मंच पर राज्यसभा सांसद और जेडीयू नेता भी मौजूद रहे. मीनापुर सीट से अजय कुशवाहा और कांटी सीट से अजीत कुमार जेडीयू के उम्मीदवार हैं.

नीतीश कुमार के साथ मंच पर राज्यसभा सांसद और जेडीयू नेता भी मौजूद रहे

वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अक्टूबर को बिहार में चुनाव प्रचार अभियान का आगाज करेंगे. वे कर्पूरी ठाकुर के गांव से अपना प्रचार शुरू करेंगे और समस्तीपुर व बेगूसराय में जनसभाएं करेंगे. इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बिहार में एनडीए उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे.

