scorecardresearch
 

Feedback

अस्पताल में बताया गया कि बेटा हुआ है, घर पहुंचकर देखा तो बच्ची थी… बिहार के SKMCH में बड़ी लापरवाही, परिजनों ने काटा बवाल

बिहार के मुजफ्फरपुर में SKMCH अस्पताल से चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां एक महिला ने बेटे को जन्म दिया, लेकिन जब परिजन मां-बच्चे को घर लाए तो नवजात बच्ची थी. परिजनों ने तुरंत अस्पताल प्रबंधन और पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद मामले की जांच शुरू हो गई. परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में डिलीवरी के वक्त बताया गया कि बेटा हुआ है, उसी की झलक दिखाकर नर्सों को नेग भी दिया गया, लेकिन घर पहुंचे तो बच्ची थी.

Advertisement
X
मुजफ्फरपुर के अस्पताल पर लापरवाही का आरोप. (Photo: ITG)
मुजफ्फरपुर के अस्पताल पर लापरवाही का आरोप. (Photo: ITG)

बिहार के सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों में गिने जाने वाले SKMCH मुजफ्फरपुर से बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां एक महिला की डिलीवरी हुई तो बताया गया कि बेटे का जन्म हुआ है. लेकिन जब जच्चा-बच्चा को घर लाया गया तो नवजात बच्ची थी. परिजनों ने तुरंत अस्पताल प्रबंधन के साथ ही पुलिस से शिकायत की. अब SDPO विनीता सिन्हा इस मामले की जांच कर रही हैं. अस्पताल प्रशासन से जवाब-तलब किया जा रहा है.

जानकारी के मुताबिक, मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना इलाके के विजय छपरा निवासी अजीत कुमार की पत्नी चंचल कुमारी को श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (SKMCH) के प्रसव वार्ड में भर्ती कराया गया था. अस्पताल स्टाफ ने नॉर्मल डिलीवरी के बाद परिजनों को बताया कि बेटे का जन्म हुआ है. परिजनों का दावा है कि खुशी के माहौल में अस्पताल कर्मियों को मिठाई खिलाई और 2000 रुपये नेग के रूप में भी दिए.

यह भी पढ़ें: अलीगढ़: मेले में झूला झूल रही महिला को शुरू हुआ लेबर पेन, 40 फीट ऊंचाई पर दिया बच्चे को जन्म, अस्पताल पहुंचने से पहले नवजात ने तोड़ा दम

सम्बंधित ख़बरें

Woman taken to hospital in bag
सड़कों की हालत बदतर, प्रेग्नेंट महिला को कपड़े में टांगकर अस्पताल ले गए गांव वाले, सामने आया वीडियो  
A woman gave birth to a child while sitting in a swing (Photo: AI-generated)
अलीगढ़ में महिला ने 40 फीट ऊंचे झूले पर दिया बच्चे को जन्म, नवजात ने तोड़ा दम 
Baby
गुवाहाटी: GMCH में बड़ी लापरवाही, फोटोथेरेपी बेड से गिरकर 15 दिन के नवजात की मौत  
यह एआई जेनरेटेड सांकेतिक तस्वीर है
इंदौर: नवजात बच्चों की तस्करी करने वाला गिरोह बेनकाब, 6 महिलाओं सहित नौ गिरफ्तार 
बच्चों की डूबकर दर्दनाक मौत. (Photo: AI-generated)
मुजफ्फरपुर में नहाने गए पांच बच्चों की गहरे गड्ढे में डूबकर मौत, गांव में छाया मातम 

परिजनों का कहना है कि अस्पताल स्टाफ ने जिस समय बच्चे को दिखाया, उस वक्त भी उन्हें लड़का ही बताया गया. इसके बाद परिवार जच्चा-बच्चा को डिस्चार्ज कर घर लेकर चला गया. लेकिन घर पहुंचते ही उन्हें शक हुआ और जब उन्होंने बच्चे को ध्यान से देखा तो पाया कि नवजात बच्ची है. इस पर परिजनों ने तुरंत अस्पताल लौटकर हंगामा किया और आरोप लगाया कि जानबूझकर उनके बच्चे को बदल दिया गया है.

Advertisement

अजीत कुमार ने कहा कि अस्पताल में दिखाया गया तो बेटा था, लेकिन घर लाने पर बच्ची निकली. जाते समय उतना ध्यान नहीं दिया. अब समझ नहीं आ रहा कि हमारा बच्चा कहां है.

इस मामले की सूचना मिलते ही नगर-2 की SDPO विनीता सिन्हा मौके पर पहुंचीं और जांच शुरू कर दी. उन्होंने कहा कि परिजनों ने शिकायत की है कि जो बच्चा उन्हें मिला है, वह उनका नहीं है. जांच की जा रही है. अस्पताल के सीनियर अधिकारी भी मामले को देख रहे हैं. ड्यूटी पर तैनात स्टाफ से पूछताछ हो रही है. जिम्मेदारी तय की जाएगी.

बताया जा रहा है कि जिस समय डिलीवरी हुई, उसी वार्ड में कई और बच्चों का जन्म हुआ था. आशंका जताई जा रही है कि गफलत में बच्चों की अदला-बदली हो गई. फिलहाल पुलिस, अस्पताल प्रशासन और डॉक्टरों की टीम इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement